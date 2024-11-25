【重磅快評】許銘春不退選 「愛馬仕菊」香腸切不完

勞動部2022年舉辦「敬！前進的光，性別工作平等法20周年音樂會」，時任部長許銘春（左）獻唱多曲，與監察院長陳菊（右）合體。圖／取自勞動部YouTube 勞動部霸凌爭議燒不完，打著「小花媽」旗幟的勞動部前部長許銘春最近成為箭靶，愛唱歌、喝香檳、名牌絲巾等爆料就像切香腸接踵而來，許銘春道歉不退選，「愛馬仕菊」香腸就會切不完，一寸一寸切向幕後大老闆。

一位公務員之死，重挫民進黨執政形象。看似勞發署分署長謝宜容個人的職場霸凌，背後卻可能潛藏共犯結構，不僅賴清德總統、行政院長卓榮泰出面道歉，勞動部前部長何佩珊下台、謝宜容記二大過免職、勞發署前署長蔡孟良記一大過調職等，賴政府可謂傷亡慘重，霸凌爭議彷彿MeToo翻版，成為民進黨揮之不去的烙印。

儘管許銘春極力撇清提拔謝宜容，但兩人關係始終成為話題，各種爆料針對許銘春而來。由於許銘春扛著監察院長陳菊的招牌，砍掉許銘春等於打傷陳菊，從一開始民進黨湧言會新北市議員李宇翔緊咬不放，直到風向丕變，不僅在野黨立委重砲抨擊，連民進黨自家人都加碼補刀，積極揪出「土皇帝」背後的「佛地魔」。

民眾黨立委黃國昌爆料，許銘春動用安定就業基金356萬多元公帑變相舉辦個人演唱會；國民黨立委徐巧芯質疑，許銘春和陳菊都現身同一個舞台，監察院要怎麼調查？民進黨立委林淑芬抨擊，謝宜容如此囂張跋扈，就是有許銘春和次長許傳盛等人當靠山，一夥人平時一起吃喝玩樂，許喜歡喝酒唱歌，尤其愛喝香檳，大家都知道隔天清潔人員要撿酒瓶。「鏡新聞」更報導，許銘春卸任部長歡送會，謝宜容還送了上萬元的愛馬仕絲巾；許銘春則聲稱，爆料並非事實，絲巾不是謝宜容送的。

菊系、花媽勢力在民進黨已成盤根錯節，許銘春落難中箭，意外促成綠營另類團結，傳出參選高雄市長的民進黨4位高雄立委打算「4打1」；眼見綠營茶壺內風暴，高雄市長陳其邁今天受訪表示，現在尚未討論高雄市長具體的初選時間，但他個人希望初選能夠提早決定人選，因為國民黨高雄市長人選幾乎是定於一尊，民進黨人選當然越早決定越好。

儘管許銘春否認相關傳聞、極力撇清與謝宜容關係，但從霸凌姊妹花、愛喝香檳、名牌絲巾等爆料，許銘春已從吃吃喝喝的「何不食肉靡」人設，變成疑似霸凌的「愛馬仕菊」形象，情節愈來愈荒誕，霸凌和選舉讓爭議更形複雜，不是幾句話就能杜眾人悠悠之口。

「菊系人馬」既是光環、也是包袱，陳菊繼續保持沉默、許銘春堅持參選之路，「阿春牌」香腸就會成為眾矢之的。

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