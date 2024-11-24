【重磅快評】愛秀許銘春加假哭謝宜容等於沉默的陳菊？

民眾日前在勞動部前舉起黑布，抗議勞動部未妥善處理勞動部前北分署長謝宜容涉霸凌案。聯合報系資料照 勞動部霸凌風暴延燒，民進黨立委林淑芬先踢爆，勞動部前部長許銘春與勞發署前北分署長謝宜容常一起吃喝玩樂；民眾黨立委黃國昌再揭露，許銘春動用356萬公帑辦演唱會，演唱會嘉賓就是監察院長陳菊。外界質疑，謝宜容和許銘春都是「菊內人」，事發至今，謝宜容不請辭、許銘春不退選、陳菊不說話，民進黨持續「大菊為重」，只會放任野火燎原。

陳菊2006年參選高雄市長，被當時對手黃俊英陣營提告當選無效之訴，許銘春就擔任菊陣營辯護律師，兩人情同姊妹；陳菊當選後，許銘春被延攬進入菊市府擔任新聞處長、法制局長，一路高升至高雄副市長，從政之路處處可見陳菊的影子，是標準的「菊系人馬」。陳菊和許銘春號稱「大小花媽」，但陳菊當年因高捷泰勞事件登上高雄市長寶座，許銘春如今卻深陷勞權霸凌爭議，大小花媽境遇大不同。

勞動部2022年舉辦性平20周年音樂會，許銘春當年在台上高歌、與陳菊同框的畫面被重新翻上檯面，一邊是部長載歌載舞、一邊是基層被霸凌輕生，今昔對比，令人髮指。這場演唱會被立委揭露是耗費「就業安定基金」356萬元公帑，最後竟成為許銘春的個人秀舞台，難道她以為演唱「孤女的願望」，就可以安定勞工就業？基層一出事，高層就推說不知情，許銘春「何不食肉糜」形象，恐深植人心。

勞動部霸凌爭議，原本只是民進黨湧言會新北市議員李宇翔追打，現在各派系都跟進補刀。林淑芬質疑，許銘春和謝宜容等人一起吃喝玩樂，許喜歡喝酒唱歌，尤其愛喝香檳；用公帑開演唱會，許銘春部長辦公室主任鄭素玲還發哨子要求台下公務員開手機燈，是不是另一種霸凌？謝宜容跟著許銘春、鄭素玲一路走來，難怪到北分署一樣模式；她也質疑，許銘春的政治經驗和判斷能力都不足，這會是領導人好的態度嗎？從專業到能力，足以勝任高雄市嗎？實在把高雄市民智商看太低。

霸凌風暴如滾雪球效應，賴清德總統和行政院長卓榮泰道歉、勞動部前部長何佩珊下台，仍然無法平息眾怒，謝宜容道歉假哭影片、許銘春載歌載舞畫面，一個不主動請辭公職、一個不退選高雄市長，無疑皆加深社會仇恨值。儘管許銘春極力撇清，但各種爆料、攻訐，如同八點檔連續劇層出不窮，各方項莊舞劍，劍光恐直指陳菊而來。

菊系樹大，當然招風，陳菊身為百官之首、人權之母，還能躲在深宮高牆背後多久？