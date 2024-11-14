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【重磅快評】川普豈止是刑事重刑犯！

聯合報／ 主筆室
第29屆氣候峰會(COP29)在亞塞拜然的首都巴庫舉行，會期第一天通過碳交易、碳定價制度。特派記者余承翰/亞塞拜然攝影
第29屆氣候峰會(COP29)在亞塞拜然的首都巴庫舉行，會期第一天通過碳交易、碳定價制度。特派記者余承翰/亞塞拜然攝影

政府的英文影音出版品TAIWAN+稱呼美國總統當選人川普為「重刑犯」 ，文化部覺得用詞不妥，協調之後抹掉這個用詞；其實稱呼川普重刑犯並沒有錯，他在紐約案件初審時被控三十四項刑事重罪，這還只是封口費案一項訴訟，事實他前任總統任內刑事或行政錯失該被追究的責任還真不少。

川普明年一月二十日就職，他在競選時就宣稱就職後將廢除巴黎協定，能源重新擁抱高排碳的油、煤，川普的誓言大家都相信，包括他前個任期就曾廢除巴黎協定，而此刻正在舉行巴黎協定第29次締約國會議〈COP29〉，會期第一天即跨大步通過碳交易、碳定價制度，這對全球2050碳淨零目標有重要意義，但川普就任不意外再次廢除巴黎協定，看樣子碳交易相關制度只有40天左右的效期。

台灣不是聯合國會員國，無緣參加巴黎協定，但每次締約國會議都爭取以觀察員身份參與會議，國際減碳努力都積極主動配合，這因為台灣在國際減碳行列都配合之前美國高度熱心，還是巴黎協定的十餘個子組織列名；明年一月川普再次就職美國總統，他奉行美國利益，一定在走短線廢除巴黎定，諷刺的是前兩天賴清德親自主持總統府氣候變遷委員會第二次會，還洋洋灑灑通過一堆減碳目標，老美不玩了，我們還要卯足勁去執行嗎？

正在亞賽拜然舉行的COP29，台灣講了些漂亮話，說美國廢除巴黎協定只是國際減碳的小股亂流，亂流終究不敵主流，環境部還配合COP29跨國連線舉辦視訊對談，也爭取土瓦魯、亞賽拜然、史瓦帝尼替台灣講話，強調台灣在國際減碳行列有一定位置，其實這些話國人不陌生，只是環境部長主催的「碳外交」，本質其實是在國際場合發聲，與台灣的減碳行動關係不大。

台灣參與國際減碳行動應該積極些，不要只是發動幾個友我小國講些與減碳無關的話，應該拿出實際的減碳數字，或是淨零的科技，帶領國際的淨零努力，這比碳外交有意義得多。。

川普 美國大選

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