【重磅快評】推罷樑、黑川普 誰讓公廣成失控巨獸？

文化部長李遠日前受訪時，就公視TaiwanPlus報導指美國總統當選人川普是重刑犯一事，認為此事非常嚴重。圖／聯合報系資料照片 民進黨去年強行修正「公共電視法」，降低董監同意門檻、打掉預算天花板上限、合法化TaiwanPlus，文化部當時形容「拆掉緊箍咒」，公廣此後卻陸續推罷樑、酸柯P、黑川普，彷彿一隻失控的政媒巨獸，脫離如來佛的五指山。

「泛公廣集團」被稱為媒體巨獸並不為過，包括公視、華視、客家電視台、原民電視台、原民廣播電台、講客廣播電台等是基本架構，再加上國家機器掌控的中央社、中央廣播電台、TaiwanPlus（國際影音平台），通路涵蓋電視、廣播、網路等媒介，包山包海、有兵有糧；政府預算每年至少補助公視9億元、TaiwanPlus成立4年燒掉58億元，公共媒體絕非外界以為的「弱勢媒體」。

公視法修正放寬後，公廣集團如同被打通任督二脈。基隆罷樑期間，公視台語台肆無忌憚推出「拆樑行動」新聞專題、華視YouTube也曾播放三立前主播廖筱君的網路政論節目，公廣「染綠」浮上檯面。民眾黨立委吳春城痛斥，TaiwanPlus在「台灣打擊貪腐」主題中，大肆報導民眾黨主席柯文哲的新聞和上銬照片，淪為當權者打擊政敵的大外宣工具；前公廣董事徐瑞希曾直言，民進黨政府把公廣集團變成「民進黨版的中央電視台」、把TaiwanPlus變成「民進黨版的環球電視網」。

公廣擦邊球嘗到甜頭後，TaiwanPlus最近更惹出國際麻煩，一位委外的女記者竟在鏡頭前用「重刑犯」形容美國總統當選人川普，民進黨立委賴瑞隆憂心影響台美關係，文化部長李遠也坦言，「這非常嚴重」。TaiwanPlus尚未發揮國際平台效果，先鬧出國際大笑話，得罪的對象還是美國總統，令人捏把冷汗。

公廣集團不務正業其來有自，華視不斷傳出要賣土地祖產變現，以「資產活化」為名，忘了內容才是媒體本業；公視和華視還被立委柯志恩踢爆要合資3000萬投資一個新創AI與活動執行公司，公視法第10條第7款雖規範公視基金會業務範圍包括「傳播技術與內容製作之研究、創新及推廣」，但公視和華視顯然是「為了喝牛奶，養了一頭牛」，為了AI技術而投資AI公司，涉嫌逾越媒體專業，也過度超譯母法授權。

公視仰賴政府奶水、華視則虧損連連，現在還異想天開要當金主搞創投，事實上，3000萬對一間新創AI公司，恐怕連塞牙縫都不夠，中央社新任社長胡婉玲人事引發董事請辭抗議、台灣金聯公司剛鬧出新董座呂政璋閃辭鬧劇，賴政府自稱「AI政府」，公廣集團要投資的「AI公司」是何方神聖，難道又要酬庸另一個「賴友友」？AI公司未來若虧損，最後是否由納稅人來填補財務缺口？

以前媒體是「黨國機器」，被視為國民黨宣傳工具，民進黨當年倡議「黨政軍退出媒體」，如今媒體宛如第四軍，公共化不足，連常態化都是奢求。賴清德總統曾承諾當選將改善公廣集團，卻把公共媒體改造成「媒體國家隊」，如果連公廣媒體都愈來愈同質化，民主政治只剩下「綠化」或「黑化」的選項，將是台灣社會最大的信賴危機。