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【重磅快評】郭智輝眼大如天 反諷賴政府目光如豆

聯合報／ 主筆室

經濟部長郭智輝日前表示，針對要給輝達100億度的綠電需求沒有不切實際。記者潘俊宏／攝影
經濟部長郭智輝日前表示，針對要給輝達100億度的綠電需求沒有不切實際。記者潘俊宏／攝影
昨天，當經濟部長郭智輝穿越時空，自比明代王陽明「有眼大如天」，得見「山高月更闊」時，中部人開始要炸鍋了。郭智輝擁有了一頭全世界最龐大的火電巨獸，中部居民卻被迫要用肺發更多電；郭智輝得意自己像五百多年前少年王陽明的眼光高遠，台中人卻要哀嘆年輕世代的未來又被出賣了。

輝達執行長黃仁勳返台投資需要100億度電，郭智輝29日在立法院豪氣掛保證「我們可以給他」，持續引發「畫大餅」、「綠電在那裡？」的質疑。郭智輝昨天更引王陽明幼年詩作「山近月遠覺月小，便道此山大於月。若人有眼大如天，當見山高月更闊」，暗喻自己眼大如天，彷彿睥睨藍白立委目光短淺。

郭智輝解釋所引王陽明少時「蔽月山房」詩作，是表達看一個事實大家角度不同，不能說他畫大餅，看待問題應有高遠視角。他還回到未來，強調增加綠電供應不僅僅依靠線性增長，而是透過多元發展風能、光電、生質能與地熱等多種能源來累積。不過，國民黨主席朱立倫諷刺說，王陽明主張知行合一，如果知行不一，何來遠見？

事實上，外界看不到郭智輝有什麼如天的大眼，倒常看到他立場游移搖擺，以致見山忽高忽低，看月時遠時近。藍委就批評，郭上任前說考慮重啟核能，上任後改口說不考慮，最近又說不排斥小型模組化反應爈SMR。他可以天馬行空說要到菲律賓種綠電遠距輸回台灣，當然也可以信口開河直接送輝達100億度綠電。

郭智輝只敢訓勉藍白立委看事情要眼光高遠，怎麼不敢去嗆美國在台協會處長谷立言，不要看到山高月闊，就想把護國神山連山帶月搬走。谷立言才說，台積電赴美，是因為台灣電力、勞動力和水源，特別是綠能，沒辦法滿足未來半導體的需求；但郭智輝卻只嚅囁喊了一句，如果大家支持護國神山，也請大家支持台電。

郭智輝愈是把自己形容得眼光高闊，就愈是嘲諷民進黨政府非核家園神主牌的僵化思維。世界各國已興起重返核能的潮流，而Google、微軟、OpenAI、亞馬遜等科技巨頭更紛紛擁抱核能。連日本走過福島核災後也重啟核能，曾發生嚴重核災的美國三哩島同樣重啟核能；這些過去都曾給非核家園重要的啟示，但現在非核家園卻是一葉障目，不見泰山，看不到世界的改變。

更嚴重的問題是，郭智輝有眼大如天，卻看不到人民的健康與福祉。環境部昨天舉行環評大會，在抗議聲中通過中火新建燃氣機組計畫。雖然台電宣稱中火以燃氣取代燃煤，經濟部前部長王美花也承諾「增一燃氣就拆一燃煤」，但規畫新設四座燃氣機組，原有燃媒機組卻不拆除，以國安為名轉為緊急備用，而且2032年前燃煤量不減。中火因此再度成為全世界最大火力發電廠。

賴政府繼續強迫人民用肺發電，繼續出賣年輕世代的未來，繼續讓綠電野蠻生長毀山毀田毀海，繼續掩護美國偷走台灣的護國神山，只為妝點賴清德的能源轉型正義。郭智輝應該再去問問賴清德和卓榮泰，到底有誰眼大如天，又是誰目光如豆？

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