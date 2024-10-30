【重磅快評】正國會鬥臭李四川 就能保送林右昌？

新北環狀線因地震受損修復至今，身為正國會重砲手的民進黨新北市議員卓冠廷卻接連砲轟台北市副市長李四川，形同「用清朝劍砍明朝官」。國民黨台北市議員柳采葳揶揄，民進黨現在就把李四川當新北市長假想敵，卓冠廷急著打李四川，就是幫民進黨秘書長林右昌在「罷樑」後找稻草人。

新北環狀線修復經費從原本預估4.5億元暴增至14.41億元，卓冠廷連兩天在議會質疑雙北涉嫌圖利中華工程和威京集團，並指控李四川將責任丟給新北市，新北變成李四川的「細漢」；卓冠廷怒嗆，「神也李四川、鬼也李四川」，至於外傳李四川可能參選新北市長，卓更大酸「選幾摳大頭啦！」

李四川曾任新北市副市長，但新北環狀線的委託興建和營運合約書皆非李四川所簽署，卓冠廷顯然「竹篙湊菜刀」。李四川也說，北市沒有不負責，是雙北有共識先修復通車，再經由公正第三方鑑定後，若是工程保固問題，北市府會負責並向中工求償；若是地震造成的非保固問題，則由新北市政府負責。對於卓冠廷緊咬不放，李四川忍不住抱怨，「殺我幹嘛？我又沒有要選舉！」

正國會劍指2026新北市長，為何要殺「川伯」？根據媒體報導，中廣公司一分關於新北市長的內參民調顯示，李四川的支持度高達37.26%，壓倒勝黨內其他可能對手；若民眾黨立委黃國昌也參戰，民進黨不論派林右昌或立委蘇巧慧，支持度皆敗給李四川。

林右昌、卓冠廷同屬正國會，林右昌布局新北，卓冠廷盤馬彎弓，自然鎖定樹大招風的李四川為「頭號箭靶」，卓冠廷鬥臭主要政敵，想為林右昌鋪路新北，正國會為林右昌搭建「政治環狀線」，可謂「司馬昭之心，3歲小孩皆知」。

不過，正國會鬥臭李四川，未必能保送林右昌前進新北。畢竟，基隆才是林右昌的本命區，民進黨卻慘吞三連敗，2022市長變天、2024立委換人、罷免基隆市長謝國樑失利，林右昌都是「頭號戰犯」，正國會急著找戰場，卻忘了責任政治，林右昌處心積慮轉戰新北之際，還欠基隆支持者一個道歉。

李四川至今沒鬆口要選2026，卓冠廷就像對著腦補的稻草人亂砍，就算李四川真的因此怯步不選，得利的也一定是林右昌。綠營磨刀霍霍者大有其人，蘇巧慧老早插旗表態，父親蘇貞昌還是台北縣老縣長，占盡主場優勢，卓冠廷看似暗助林右昌，別忘了蘇巧慧背後還有蘇貞昌，「右昌在前、貞昌在後」，一如螳螂捕蟬、黃雀在後，笑到最後才是贏家。