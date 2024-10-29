【重磅快評】川普強收保護費 谷立言難消疑美論

美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言。本報資料照片 美國在台協會台北處長谷立言吹風了。異於前任在美選前保持低調，他說，無論賀錦麗或川普何者當選，都不必擔心美國對台基本路線改變，包括軍事協助，選後也會繼續。他為鞏固台灣對美信心，願就「疑美論」與各方溝通。不過，谷立言忙為「疑美論」洗地時，川普又喊著要向台灣收取保護費。

川普用「黑幫也會收保護費」，說明台灣要求美國保護抗中，必須付出代價，不知是否意指在軍購之外，還要另立名目加費。他還再度指責台灣偷走美國晶片生意。川普曾說，若中國「進入」台灣，要課兩百趴關稅，他用關稅和保護費看待台海問題，交易色彩濃厚。反觀，執政的民主黨候選人賀錦麗既未反駁對手，也從未表達對台海情勢升高的關注。谷立言的「路線不變」有意義嗎？

谷立言要淡化川普「台灣交易論」效應，用中文大談台海情勢、美台關係，還對台灣軍備與外交作出「建議」，政治指導性十足。正好提供機會細看美國為台灣抗中編排的腳本。

重要指導棋在兩方面。一是對抗大陸武嚇，有兩項建議。首先，對國際凸顯中國灰色地帶，可效法菲國拍攝影片，給北京壓力。然而，我方連驅離解放軍在家門前演習都力有未逮，海巡船艇應處台澎金馬海域的襲擾也不夠用。學菲律賓對抗中國海警，真能嚇退敵方，還是提油澆火？

再者，谷立言說美國將繼續提供戰鬥機與戰車，但「最重要是後備裝備與不對稱武器」。值得注意的是，他特別強調「後備體系應有與一般軍人相當的軍備」，並首次公開拜登利用「總統撥款權」提供軍援，就是提供這類裝備。他說，九月簽署的軍援會改善去年發生的過期問題，「保證這次武器一到，馬上可用」。

美國從未對軍售軍援提出具體交貨保證，這次卻對後備軍人裝備掛保證「到手即用」，固然表達對台堅強支持，但也折射出戰爭與台灣的距離。

另一手指導棋是參與呂宋經濟走廊。谷立言表示，菲國希望與美加強經貿關係，並稱「台灣可扮演角色」，建議加強投資。特別提到半導體產業可援引菲國人力。

呂宋經濟走廊是美日菲峰會決議，針對南海問題表達美國對菲防禦保證。美日菲合作並未載明對台安全承諾；台灣響應美國在菲投資，不知可換到什麼。經濟部與外交部已大張旗鼓，只怕川普當選，這串連台海南海的安全構想，並不在他的保護費帳單上。

民進黨中央黨部兼差AIT小編，為谷立言談話推出大內宣哏圖。這是替美國作政令宣導，還是以台北辦事處長發言，填補國安系統的無計可施，以安民心？賴政府對川普狂言緘默，卻把谷立言談話作當作平安符。