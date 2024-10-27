【重磅快評】宗教？商業？如何因應「魔性」萬聖節

每年萬聖節不少學校、家庭或團體舉辦遊行。 聯合報系資料照 高雄昨天舉行「歡慶」萬聖節遊街派對，高達八萬人湧入凹子底森林公園，不料壯觀的「百鬼夜行」中途遇雨，許多人躲進捷運站避雨，造成出口大堵塞。有民眾抱怨根本沒看到人員管制，人潮全部擠在一起，宛如「台灣版梨泰院」。

無巧不巧，新北市五十五歲孫姓女子今天下午帶十歲姪子至板橋府中商圈，兩人人搭乘跨越縣民大道的游龍天橋電梯時，電梯不明原因突然從二樓墜落，所幸兩人送醫後均無大礙。當時府中商圈目前正在舉辦「府中搞什麼鬼」萬聖節活動，吸引許多民眾變裝參加。

兩則關於萬聖節的新聞，不禁讓人聯想起前衛生署長楊志良與忻底波拉牧師，日前在聯合報民意論壇合寫的一篇「遠離萬聖節」簡短投書，直言：十一月一日的萬聖節其實就是萬鬼節，屬魔鬼的節日；呼籲人們千萬要遠離萬鬼節，趨吉避凶平安過日子。

從西方世界看萬聖節，就必得與萬聖夜（即「諸聖節前夕」）合起來看。十月卅一日晚的萬聖夜，通常與靈異的事物聯繫起來。也因此，萬聖節雖然是源自基督教會紀念殉道者的衍生節日，但對於此節日卻有些爭議，認為鬼怪與魔鬼有關，因此傳統信徒並不鼓勵參與。

不過隨著世俗化、娛樂化、商業化及歐美文化傳播的影響，如今不僅多數西方人毫不避諱，西風東漸，就連東亞日、韓、乃至台灣，亦無不受與萬聖節相關的無拘捣蛋、搞怪扮醜吸晴等「魔性」影響，成為耶誕節之外另一個源於西方的文化節慶盛事。

從比較文化的角度來看，既然萬聖夜也是眾鬼怪們最接近人間之時，這顯然與我們的中元節以及日本的百鬼夜行類似。不過其差異也顯而易見，在老一輩經年累月的「敬鬼神」潛移默化之下，中元節顯然帶有更多的敬畏、安撫與祭祀意味，也就是說，多數人們尚未「魔性」到要廣扮諸鬼的境界。

所謂「魔性」一詞，一般是形容事情吸引力及傳染能力大，所以我們常說有些影片、文章、歌聲等具有「魔性」，就像是著了魔一般讓人入迷。如今愈來愈多人竟有「闔家歡慶」萬聖節的想望與行動，顯然並非源於萬聖節自帶的「魔性」，而是來自歐美強大文化影響力伴隨娛樂化、商業化抄作出的「魔性」。如今每逢萬聖節，「忙活」的豈止上街捣蛋要糖的小孩？眾多家長更得配合絞盡腦汁幫忙妝扮成古靈精怪，以致有家長抱怨想讓小孩扮警察，買到的卻是批自對岸的公安交警服之類的怪事。

然則文化衝擊是一回事，歸根結柢，如何因應、看待已然「魔性化」的萬聖節，仍應該有一不可逾越的紅線：安全。

南韓二○二二年在黎泰院慶祝萬聖節，發生嚴重踐踏意外，造成一五九人喪命、一九六人受傷，全球震驚，以致日本為防萬聖節踩踏意外，去年罕見封鎖澀谷八公像周邊。諸多前例就在眼前，但像高雄卻依舊有民眾抱怨沒看到人員管制，未免也太不把妖魔鬼怪放在眼裡。

千百年來，先輩們告誡人們理當趨吉避凶，以及「人才是比鬼可怕的存在」！萬聖節雖容許讓孩童、年輕人搗蛋一下，但如何才能安全地搗蛋，仍得靠家長立規範及主辦單位作好萬全準備。畢竟，絕大多數災難都是人禍造成，關鬼何事。