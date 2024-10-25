【重磅快評】桃園送電有瓶頸 高雄陳其邁就沒問題？

台電宣稱不供電給桃園（含）以北、用電量5MW以上的數據中心，近來又有續集，電電公會報告指桃園市電力自給率達137.7％，六都第2，桃園市長張善政有感而發批台電誤導；台電則辯解，桃園近年人口及用電申請均大幅成長，造成地區供電瓶頸。看來台電已不打自招，北部缺電並非事實，電網韌性才是大問題。

台電今年八月間證實「北部電不夠」，並說去年已對企業做出明確限制，例如大型資料中心耗電達5MW以上者，在桃園以北都不會批准供電。當時的行政院發言人陳世凱還說，北部確實電力不足，供需之間的差距約200億度，缺口要透過南電北送或中電北送。

不過，電電公會發布報告，指桃園市電力自給率達137.7%，僅次於高雄市的152.9%，排名六都第2；桃園市長張善政於是批評台電過去拋出桃園以北地區不再核供5MW以上資料中心，是一個誤導的措施，桃園市境內發電量不但可以自足，還有餘力供應外縣市。

台電對此表示，桃園近年用電成長11％以上，造成地區供電瓶頸。對於不核供資料中心用電，台電澄清，並非桃園市行政區內供電不足，而是以電網為劃分，「電網的桃園以北」，依賴南、中電跨區已有送電瓶頸。

近年來桃園地區用電用電確實快速成長，2009年用戶數已從98萬戶增加至130萬戶，成長逾3成。產業用電近2年用電申請量增加佔全國增設用電的13.4％，但台電以「桃園電網不穩」為理由拒絕受理用電量5MW以上的數據中心在桃園（含）以北設立，卻欠缺說服力。

2022年3月興達發電廠因操作失誤，導致全國多達549萬用戶受影響，當時行政院允諾提出改善措施，並由台電提出以「力求分散、持續強固、加強防衛」為三大主軸的強化電網韌性建設計畫，10年要投入5,645億元，重點包含電廠直供園區、綠能分散供電、樞紐節點分群、增加配送節點、精進區域調度等五大面向。

在強化電網韌性建設計畫推動之際，台電卻以北部缺電為由，宣稱不供電給桃園以北、用電量5MW以上的數據中心，卻罔顧北部雖因核一、核二先後關閉，導致發電量減少，但桃園市火力發電卻逐年增加的事實，一刀切說桃園以北缺電，根本與事實不符，難怪桃園市長張善政要一再槓中央，強調桃園不缺電。

這次電電公會公布六都電力自給率排名，算是還給桃園市公道，桃園市電力不僅自給自足，還可支援外縣市，如果台電強化電網韌性建設計畫有落實，桃園市發電供應在地用電只是最起碼要求，支援鄰近縣市用電也應該不成問題。

但是，台電北部缺電說被戳破之後，改稱送電有瓶頸，問題是，如果送電有瓶頸，最該檢討的也是台電本身，外界不免質疑數以千億元的電網強韌計畫，到底錢都花到那裡去？依台電的邏輯，同樣在推電網強韌計畫，如果電力自給率二名的桃園供電有瓶頸，難道自給率第一名的高雄市就可以順利送電？