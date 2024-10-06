【重磅快評】兩國論變我是你祖國 賴清德超車李登輝

賴清德總統（中）昨天出席國慶晚會，致詞後下台與身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜（右）、台北市長蔣萬安（左）等人握手致意，隨即離開現場。記者許正宏／攝影 賴清德總統昨天在國慶晚會語出驚人：「中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國。」前總統李登輝當年也有句經典名言：「中共再大也沒我老爸大」。從「新兩國論」反轉成「我是你祖國」，賴清德頗有超車李登輝的味道。

賴總統昨晚刻意避開國慶晚會國歌大合唱橋段才現身，直白致詞讓現場氣氛冷卻不少。眼看立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安主導滿場中華民國元素，宛如國民黨全代會造勢大會，賴總統恐怕坐立難安，行政院長卓榮泰也提早離席，國慶晚會上演類另類的「一邊一國」。

中共10月1日國慶剛過，許多藝人表態選邊站，賴總統昨晚出大招，「祖國論」直接挑動兩岸關係敏感的主權神經。賴清德說，「我們的鄰居中華人民共和國，剛過完75歲生日，再過幾天，中華民國就要過113歲生日，就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上的民眾的祖國，中華民國在台澎金馬，落地生根已經75年，我們是不必再去談論這一層關係」。

眼看現場鴉雀無聲，賴總統還微笑補了一刀：「如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，特別祝賀詞要精準，切勿用『祖國』兩字。」賴總統看似祝壽，更像踢館，不知聽在中華民國113歲老人家耳裡是何感想？

李登輝過去處理兩岸關係曾主張「戒急用忍」，限制兩岸交流、關鍵建設赴陸投資，賴總統似乎翻轉成「戒忍用急」，毫不避諱刺激中共的機會，一方面用「新兩國論」切割兩岸隸屬的臍帶關係，一方面又創見「祖國論」兩岸從屬關係，強調「中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」。

過去李登輝強調「老爸比中共大」，賴清德如今論述卻可能被解讀「我是恁老爸」，反酸中共的統戰手段，吃盡對岸豆腐，北京不跳腳才怪。從「兩國論」到「祖國論」，賴總統論述邏輯錯亂，用明朝劍砍清朝官，如果年紀大就是祖國的邏輯成立，滿清帝國該是中華人民共和國和中華民國的「祖國」，愛新覺羅不就是大家的「祖先」？

國慶晚會是韓國瑜、蔣萬安的主場，在滿場搖國旗的僑胞面前，賴清德都可以信口開河，接下來雙十國慶文告的辛辣程度，賴清德將在總統府前如何大放厥詞，不禁令人捏把冷汗。賴清德祖國論被綠營粉飾為要「破除國共內戰」框架，卻可能「引爆民共熱戰」危機。

《經濟學人》近日刊登海軍司令唐華專訪，談及大陸使用「蟒蛇戰略」緊壓台灣，解放軍也已準備好隨時都可以封鎖台灣，就等台灣犯錯。眼見蟒蛇步步進逼，「新兩國論」引戰、「祖國論」挑釁，賴總統究竟是打蛇打7吋，還是要引蛇出洞？