【重磅快評】總統拒唱國歌 好意思嗆別人叫錯祖國？

中華民國113年國慶晚會5日晚在台北大巨蛋登場，賴清德總統出席致詞。記者許正宏／攝影 賴清德快閃出席國慶晚會，全場唱國歌、國旗歌時，他缺席。彷彿大牌明星等小咖熱完場子才現身。他利用國慶再談新兩國論，還隔空暗嗆赴陸表演的影星，「有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，切勿用祖國兩字」。賴清德要求國人愛國，自己呢？國家生日連國歌都不唱。

令人同情的是，賴清德很怕被韓國瑜人氣蓋火鍋。府方大內宣總統「祖國說」贏得滿堂采；其實是賴清德不斷問「大家說對不對」，向台下討拍，觀眾能不鼓掌聲嗎？總統不滿藝人認同對岸是「祖國」，耍嘴皮「倚老賣老」，和對岸算輩分，雖有青鳥歡呼「威廉超派」，但也有台派看不下去，質疑「為何去跟中國比老，比誰是祖國？」元首言行高度有如小孩鬥嘴，實在讓人看輕。

外界質疑賴清德避唱國歌，府方聲稱基於維安考量，避免擾民，才未全程出席。這是打臉蔡英文嗎？去年蔡總統出席在台南舉辦的國慶晚會，坐在台下九十分鐘。蔡總統沒有維安和擾民考量？府方是懷疑國安特勤能力，還是暗示主辦單位有問題？為何賴總統拜廟和大選跑攤，就不擔心維安擾民？

相比去年，兩場國慶晚會最大差別在於：今年有成千上萬面國旗，有全場合唱國歌國旗歌，以及禮敬「中華民國」的愛國心。真正讓總統「不安」的，其實是這些與他格格不入的國家符號和人心。

賴總統談祖國，稱就年紀來說，中華人民共和國絕不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國。但話鋒一轉，強調中華民國在台澎金馬落地生根已75年，「不必再談這一層關係」。

既然承認113歲的中華民國還活著，為何這個國家搬到台灣後，就必須切割75歲之前的身世？賴清德說「不必談這層關係」，說穿了就是逃避面對兩岸主權爭議。總統叫人民愛國，自己卻連國家身世都說不清楚，他暗批藝人認錯祖國，但台獨金孫何嘗不是心無祖國？

府方人士宣稱，總統談話明示「國共內戰舊史觀已不再適用」，凸顯立院三黨「2758號決議法律戰」，國民黨提案試圖將台灣拉回「國共內戰」框架很荒謬。原來總統出席並非誠心為國慶生，而是針對藍營前來踢館，難怪面對國旗人海坐立難安。

韓國瑜說「中華民國被關黑屋八年」，籌辦國慶刻意凸顯國家意象符號，賴清德快閃八分鐘，只為台灣國刷存在感，一較高下。他致詞不僅預告「2758號決議文宣傳戰」在立院不會善了，還同場加映總預算治水項目，劍指藍白退回總預算走著瞧。國慶晚會讓朝野難得同台，沒想到賴清德來下戰帖。一日不鬥，他就難過。