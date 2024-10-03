【重磅快評】不見高屏民眾災情苦 中央大官只顧批花蓮、基隆

山陀兒颱風強襲高雄，位於新田路的萊爾富超商壟罩在暴風圈中，騎樓整面落地門窗被吹倒，店內商品一片狼藉；女店員事後爬在傾倒的陳列架上撿東西。記者劉學聖／攝影 山陀兒颱風今天登陸高雄帶來狂風暴雨，高雄港區重達15噸的鐵架都被吹倒，林園石化園區更因跳電事故，部分廠商被迫停產；但中央災害應變中心的大官們，接力噹花蓮縣長徐榛蔚、基隆市長謝國樑，卻對高雄市長陳其邁讚譽有加，厚此薄彼態度如此明顯，防颱應變不見關心百姓民生，只見濃濃政治鬥爭味。

因應山陀兒颱風而開設中央應變中心，賴清德總統周二視察時六度拿著錯誤數據，質問徐榛蔚撤離人數，最後尷尬收場，內政部長劉世芳依不認錯，應要把責任推給花蓮；劉世芳今天一早更無視高雄一早的強風、屏東的醫院火警，一早就點名基隆市政府沒回報疏散撤離人數，如此針對性的態度，難怪被批評是拿颱風當政治鬥爭工具。

山陀兒颱風還未登陸，高雄、台南已連放3天假，高雄市3日整天不僅四處可見路樹倒地砸車、多處淹水，高雄港還出現破紀錄的17級強風，網路社群上瘋傳高雄港碼頭貨櫃被強風吹掀畫面、還有重達15噸鐵架不敵狂風而倒地。民眾更苦的是，有人家屋頂被吹翻、許多人車輛泡在水中，強颱肆虐下，高雄還有逾15萬戶停電、 20萬戶沒水用，高雄美術館附近的豪宅區道路，更是重現7月凱米颱風來襲被黃泥水淹沒的景象。

看看多少高雄民眾要用肉身抵擋強颱，大飯店的員工擋在大門前阻強風侵入、便利超商門窗被狂風吹破成露天商場，更多老百姓要收拾家園卻沒水沒電；曾被視為高雄市長人選的劉世芳，卻不見關心高雄的防颱作為與人民所需，只顧著指責基隆為何未回報疏散撤離人數；行政院長卓榮泰昨天才對高雄市長陳其邁，能精準掌握撤離人數，讚譽有加，今天看到高雄民眾的慘況，難道不覺汗顏。

北北基桃周二宣布放颱風假，被綠營譏是為搶救謝國樑；台南不見強大風雨卻連放3天颱風假，難道只因是賴總統本命區？每年颱風假放不放都考驗著縣市首長，但政治口水大過防颱救災，既無助百姓免於災難、只是阻礙社會前進。

颱風是台灣每年都要面對的大自然考驗，在氣候變遷下，本來考驗就已愈來愈嚴峻，但不管是總統、閣揆、還是身為中央防災應變中心指揮官的內政部長，面對強颱來襲，只顧著批評、指責花蓮、基隆等在野執政縣市首長，對於南台灣防颱作為不足、淹水又停電等民眾之苦卻未置一詞；如果中央大官在天災風暴下，還只有政治思維、未見國家級的應變能力，可見這政府的格局。