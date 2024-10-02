【重磅快評】防颱不忘耍官威 賴總統鬥夠了沒？

山陀兒颱風來襲，賴清德總統昨天視察中央災害應變中心，並聽取花蓮、台東、屏東、高雄四縣市長的防災簡報。聯合報系資料照 賴總統到中央災害應變中心聽取防颱整備，他與花蓮縣長徐榛蔚視訊，六度追問預防性撤村人數。徐榛蔚一再說明，依「土石流及大規模崩塌」系統，應撤在籍5884戶，但實際居住3061人，已撤3013人。但總統就是聽不進，不斷跳針質問「應變中心掌握應是8259位。總共要撤多少？」網友不解總統為何非要堅持「八千戶」，酸言「賴立威又來了」，也有人質疑「威廉也得了拜登的病嗎？」

花蓮縣府會後說明，天災預防性撤離保全戶清冊有3系統，包括土石流及大規模崩塌（農業部系統）、水災（經濟部系統）、風災（消防署系統）。颱風來襲時，優先撤離的是土石流潛勢區域的保全戶3000多人。總統所稱八千多人，是3種系統加總人數。簡言之，總統重複計算，弄錯了。

縣府說明係根據，內政部消防署2012年制定「各級政府執行因災形成孤島地區疏散撤離及收容安置標準作業流程」。過去的台南市長賴清德、行政院長賴清德，都依這套規定主持防災。就算貴人多忘事，今年七月的賴總統，凱米颱風視察中央應變中心時，也是相同流程，他指示各縣市注意土石流潛勢區，要作好預防性撤離。當時花蓮縣府就是撤離三千多人，為何兩個月後，賴總統要加總三個系統數字，鬼打牆一般追問徐榛蔚？

劉世芳看到在野黨批評「總統又暴走」，連夜po文洗地，卻自曝短處。她推稱八千戶是徐縣府提供數字；總統之所以追問，是擔心花蓮需要國防部、消防署派其他人員幫忙。總之，就是不承認重複計算，讓人更加深賴清德死不認錯，硬槓到底的脾性。

其實，賴總統未必不知數字有問題。他在詢問台東副縣長時，也碰到數字膨脹對不上的相同問題。輪到高屏時，根本跳過不問撤離人數。若依劉世芳說法，難道總統不擔心首當其衝的高屏民眾嗎？根據上次颱風資料，花蓮和高雄的預撤人數都是三千多人，賴清德花高有別，莫非是衝著花蓮藍營執政？

網友酸言「都怪徐榛蔚，要中央幫忙也不立正站好」。徐縣長報告時，開場直接反映颱風預防性封路又讓花蓮成孤島，建請中央協助多元交通選項。賴清德回稱交通部已經進行，徐榛蔚又補一句「「我們反應很多次了，可以請總統幫忙嗎？」

花蓮確實交通中斷，但大實話聽在賴清德耳裡直刺心虛。賴總統提拔親信陳世凱高攀交長大位，各方不服。他對徐的請求自然架起防禦模式，扯著撤離人數一再為難。反觀，上次淹水嚴重的高雄，陳其邁發言畢恭畢敬，「拜託總統」不斷，賴清德沒追問撤離人數，也不追究清理多少下水道，還主動承諾多項災後復原措施。

賴總統真好鬥，連颱風防災都不放過。透過應變中心直播，不難想像將官晉升茶會現場有多不堪。一日不立威就沒安全感，賴清德鬥不累嗎？