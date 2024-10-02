【重磅快評】六度詰問徐榛蔚 賴清德把總統做小了

賴清德總統昨天與花蓮縣長徐榛蔚視訊連線，討論颱風防災。記者黃子騰／攝影 面對山陀兒颱風威脅，賴總統昨天到中央災害應變中心視察防災整備，求好心切，總統對花蓮縣長徐榛蔚提報的該縣防颱需撤離人數與中央掌握不同，扮演校對六度詰問徐榛蔚，賴清德是總統，竟然六度詰問，這傳達的意思各界都了解，不談是否為「立威」，領導統御強調的是「指揮權下放」，關心地方上該撤多少人是好事，但六度失態詰問，真是把總統做小了。

天災臨門，長官關心民眾安全是好事，但竟然到查對撤離人數的細微末節，真的是落後太多的領導統御。上周大規模的漢光演習，國軍最自豪的是「去中心化」，賦予作戰部隊最大的現地指揮權，不再是旅、營、連，甚至直接下放到單兵，攻灘頭、搶陣地單兵即能決定。對照防颱六度詰問應撤離人數，現地演習指揮官豈不應到現地教臥倒、隱蔽掩蔽？這是總統該做的嗎？

災害來臨的撤離多年來國人一直反應慢半拍，或許是聽口令行事慣了，面對危險應該撤離，戰場上班兵報告班長，班長再上報連、營、旅，一路等司令部看了報告做出撤離指示才敢撤，一上一下等開始行動，敵人槍彈早就打進來了。

防災撤退常年來同樣慢半拍，儘管知道深處土石流潛勢區、低窪洪氾淹水區，民眾也不會主動就撤，一直要等到上級指令下達才行動，等到開始撤離水早就開始退了；這個局面至少到1999年921大地震死亡近400人後，國人才警覺及時警示的重要，才促成隔年《災害防救法》的三讀施行，確認災害防救的機制建構及執行是政府重要職能。

法令體系的建構是政府推動災害防救的基礎，真正要能落實，還得長時間培養人民的防災、避災素養。淹大水民眾知道走避是保命第一步，不需要各級長官下達行動指示才撤，行動的指揮權在民眾手上，第一時間就要做出撤退決定，這是指揮權下放的核心意義，不必等到造冊上呈核對。

山陀兒可能帶來的風雨、生命威脅民眾必須第一時間警覺，該不該撤，自己有定見，不待長官提醒、催促；地方上哪些民眾可能身處險境，父母官應該最清楚、牢牢掌握，哪些人該撤，多少人撤，哪裡需要高高在上的總統提醒？救災的事總統請顧大局，提綱挈領，撤走民眾的事就交給民眾決定。