【重磅快評】電部長、念國軍 賴總統變賴班長？

賴清德總統慰勉國軍。 聯合報系資料照 賴清德總統日前主持「全社會防衛韌性委員會」，要求打造國家戰備韌性，「備戰以避戰」，他還親身示範，電部長、念國軍、管立委，賴總統彷彿賴班長，從頭管到腳。

全社會防衛韌性委員會登場前幾天，衛福部長邱泰源先爆料，總統打電話罵環境部長彭啟明，引發軒然大波；邱泰源事後改口是「念一下、不是罵」，彭啟明則大讚總統是君子，但總統顯然怒氣未消，臨時取消當天同台活動，嚇得邱泰源趕緊低頭道歉。台灣護理學會昨天舉辦慶祝大會，難得同台的賴清德和邱泰源相敬如「冰」，外界開始議論紛紛，邱泰源的烏紗帽是否不保？

無獨有偶，媒體報導，賴總統8月首度以三軍統帥身分主持將官晉任勗勉典禮，在典禮後的茶會因流程問題，一度讓府內幕僚及國防部出現「小尷尬」。媒體報導，總統動怒「念了」國軍，被解讀有意在軍中「立威」；也有媒體報導，賴總統確實有在現場提醒國防部長顧立雄，軍方儀節需要注重、落實，「立威」是道聽塗說的攻擊操作。

媒體報導總統「立威」，嚇得國防部趕忙發澄清稿，聲稱是部分媒體渲染報導，卻絕口不提總統當天的言行舉止，外界不知道總統有沒有罵人？有沒有摔資料？國防部否認相關新聞報導，效果顯然已經立竿見影；從邱泰源到國防部，以後看到總統都要立正站好，這不是立威、什麼才是立威？

軍方過去與民進黨關係疏遠，2006年扁政府執政，憲兵學校曾對時任總統陳水扁喊口號：「總統大帥哥，你是我的巧克力」；前總統蔡英文任內視導54工兵群，在場官兵唱跳叫喊：「總統我愛你」。賴總統則要求國軍將領起立站好，民進黨政府主張「備戰以避戰」，國軍卻有不知「為何而站、為誰而戰」的自我懷疑。

賴總統上任4個多月就大殺四方，整頓黨紀、剷除異己，目的就是樹立至高權威；賴還下達軍令狀，勒令黨公職在立法院全勤動員，卻馬上被反將一軍，官員、立委紛紛蹺課。賴清德宛如風紀股長，要求黨籍立委像小學生執行「三不」：「不要談2026、不要談柯文哲、不要缺席」，但理想很豐滿、現實很骨感，多數綠委不領情，結果可能色厲內荏、物極必反。

身為國家元首、三軍統帥，當然可以導正閣員和國軍的作為，但總統應該泰山崩於前而面不改色，而不是變成激動的「超級賽雅人」，如果沒有領導權威，只能靠動怒來立威，一旦矯枉過正，可能自暴其短。