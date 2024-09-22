【重磅快評】高捷停駛成災難 陳其邁的智慧城市被卸妝

旅客今天中午在高捷世運站門口冒雨等待轉乘。記者王勇超／攝影 22日高雄下起大雨，高捷紅線R17（世運站）至RK1（岡山車站）等10個車站從早上10時30分因電力異常營運全面中斷，迄今尚未恢復，最快要等到22日晚間才能修復完成，停駛了超過十多個小時，不僅創了高捷通車16年來最高紀錄，而就連最基本的旅客接駁安排也落漆，有民眾苦等1小時看不到接駁車的影子。沒想到，一場大雨就讓市長陳其邁自豪的智慧城市現出原形。

高雄市這兩年力推演唱會經濟，陳其邁屢屢對外表示，高雄透過大數據分析方面的優勢，不僅能夠快速疏散旅客，還能精準滿足不同受眾的需求，自豪將高雄打造成智慧城市。21日晚日本天團 ONE OK ROCK 在高雄世運主場館舉行演唱會，陳其邁隨即在臉書發文表示，這場演唱會場內外吸引了破6萬人，演唱會於晚間9點50分結束，25分鐘內場內清空，75分鐘完成疏運。R17世運站捷運運量全日約25萬人次，散場接駁車往返高鐵左營站/台鐵新左營車站接駁車，載運7,000人次。

結果還不到半天，22日上午8時59分許，R17世運站至R21都會公園站路線三軌電力異常，上午9時13許進行降級運轉後，但一直遲遲無法恢復正常，直到上午11時許，影響範圍擴大，紅線R3（小港站）至R17（世運站）採局部運轉，R17（世運站）至RK1（岡山車站）改公車接駁。很多前一天看完演唱會留在高雄過夜，一早準備轉乘高捷到高鐵左營站的國內外旅客，卻發現沒車可搭，偏偏車站宣導與應變能力都不足，讓旅客不知所措。

高捷不僅搶修的速度慢，就連最基本的旅客接駁也不及格。被趕下捷運的民眾遲遲等不到接駁車，有人甚至在風雨中等上1個小時，還不見接駁車的蹤影，一般的路線公車班距大、路線少，計程車也一車難求，旅客個個狼狽不堪。諷刺的是，高雄市交通局前兩天還發文提醒大家22日是世界無車日，要大家不要開車，可以利用高雄多元的公共運輸，沒想到沒開車的民眾卻成了最大的受災戶，忍不住狠酸「今天還真的成了名副其實的無車日」。

陳其邁自豪75分鐘就把6萬名聽演唱會的旅客全部疏散完畢，結果，一碰上捷運臨時停駛，從系統搶修、車站宣導到轉乘接駁，高捷每一樣顯得措手不及、亂成一團，顯然平時根本缺乏演練跟準備，這種應變能力難怪會被議員痛批是0分。連最基本SOP都作不好，還好意思把「智慧城市」的標籤往臉上貼？