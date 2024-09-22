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【重磅快評】挾天子以訓諸侯 衛福部長好大的官威

聯合報／ 主筆室

衛福部長邱泰源（右）指出，賴清德總統曾為環境部未給予醫療院所足夠的資源，致電責罵環境部長彭啓明（左）。聯合報系資料照
衛福部長邱泰源（右）指出，賴清德總統曾為環境部未給予醫療院所足夠的資源，致電責罵環境部長彭啓明（左）。聯合報系資料照
衛福部長邱泰源昨天爆料，為了讓醫療院所節能減碳，賴清德總統打電話「罵」環境部長彭啓明，雖然邱泰源後來改口是「唸一下、不是罵」，但邱泰源「挾天子以訓諸侯」，對彭啓明「傷害性不大、羞辱性極強」，到底是誰給了邱泰源如此大的官威？

邱泰源昨天談及醫療機構ESG議題時表示，許多國家將部分碳費收入撥入醫療領域，但台灣目前無此規畫，環境部沒有給醫療院所足夠資源，讓醫院執行淨零減碳，他還進一步爆料，賴總統曾「致電罵了環境部長」。被點名「挨罵」的彭啓明則澄清，他有接獲賴總統致電關心，但他不認為賴總統有責難，僅是討論。國民黨立委王鴻薇質疑，邱泰源為了邀功，不惜把彭啓明打成像小弟一樣。

部會不同調或搶預算時有所聞，但部長吵到爆料總統的電話內容，實屬罕見。事情鬧大後，邱泰源昨天下午改口稱，總統「不會罵人」，致電鼓勵性質居多，但有「念一下」要環境部協助減碳。行政院也試圖緩頰說，邱泰源是強調內閣施政效率，也求好心切。

賴清德致電彭啓明已被證明為真，但身為第三者的邱泰源顯然知道兩人的對話內容，外界好奇的是，這是賴清德主動告知並授意下屬爆料，還是邱泰源揣摩上意才自作主張？邱泰源爆料可能達成兩種目的，第一種可能是「假傳聖旨」，賴總統明明是念一下或鼓勵一下彭啓明，邱泰源為何扭曲成罵？第二種可能是「借刀殺人」，為了爭取碳費讓醫院減碳，衛福部長不惜踩在環境部長的頭上，邱泰源把賴清德當靠山，搬出「總統大老闆」來修理同僚，宛如職場霸凌。

不論是「假傳聖旨」或「借刀殺人」，就官場倫理都非同小可，邱泰源形同「挾天子以訓諸侯」，藉總統的口來爭取資源、排除異己。但賴總統都可以跳過行政院長卓榮泰，逕自對閣員下指導棋，上行下效，部長自然也想虎假虎威；若此風已成，以後官員辦事還要先認清楚這是總統本意或總統親信的意思，內閣之間恐將相互猜忌，邱泰源、彭啓明也難解心結，環境部最後若撥碳費幫助醫院減碳，恐怕也會被解讀是迫於衛福部的官威。

賴清德當然不是「漢獻帝」，不可能坐視任何人「挾天子以令諸侯」，除非他刻意營造某種政治效應。賴清德和邱泰源同樣是出身醫界，總統如果有些話不好直接對環境部說出口，邱泰源或許可以「代勞」，但片面爆料過頭將無異於名嘴、側翼，可能也會陷總統於不義。賴清德和邱泰源今晚在醫療協會聯誼晚宴將同台，兩人應該把話說清楚，還原真相才是最好的解方。

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