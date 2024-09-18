【重磅快評】道士救阿北 民眾黨變「民眾教」？

民眾黨主席柯文哲18日上午遭提訊，乘坐台北地檢警備車抵達北檢。記者曾原信／攝影 民眾黨公職昨天中秋節邀請牧師、道士舉行禱告儀式，為羈押禁見的民眾黨主席柯文哲祈福；北檢今天第三度提訊柯文哲，側翼、名嘴持續爆料，一邊是柯文哲進法院、一邊是民眾黨辦法會，畫面對比何其詭異。綠營大酸，民眾黨應該相信法官、不是相信法師，道士作法也救不出阿北，名為「民眾黨」，倒像「民眾教」。

民眾黨前立委蔡壁如、民眾黨立委麥玉珍、議員陳清龍等人昨號召上百名小草，在台中大肚山沙鹿區一處「秘密集會所」點燈、在樹上掛牌，為柯文哲祈福。蔡壁如透露，一位非正式牧師到場帶領大家禱告，還邀請當地的道士舉行祈福儀式。

立院民進黨團幹事長吳思瑤吐槽，民眾黨近期活動都讓人不敢恭維，蔡壁如找道士、牧師祈福，把中秋節活動搞成像法會，民眾黨應回到司法領域好好說明事實、釐清真相，「相信法院、而不是相信法會，相信法官、而不是相信法師」。

柯文哲被羈押後，小草首次大會師當晚，民眾黨立委陳昭姿致詞表示，柯文哲是「示現菩薩」，用他的肉體、折磨，要讓大家看清楚真相；民眾黨立委吳春城還說，柯文哲曾揚言要當「台灣曼德拉」，柯已看穿執政者的權謀，做好成為「政治受難者」的準備。

事實上，柯文哲只是對羈押「不抗告」，但民眾黨已上綱成政治受難者，京華城案摧毀柯文哲昔日人設，民眾黨企圖用宗教手段「神化阿北」，讓小草繼續信仰、追隨，但牧師、道士作法，不問證據問鬼神，可能讓不知情的人誤以為是中元普渡或萬聖節活動。民進黨立委賴瑞隆說，任何涉貪的案件都應由司法查明真相，避免用政治干預司法，透過遊行挺貪腐，把柯文哲神格化為菩薩、曼德拉，非常不恰當。

北檢鎖定圖利、不明金流等罪嫌偵辦，840%容積率、1500小沈、4300萬買商辦、柯妻陳佩琪說法等質疑眾說紛紜，根據「無罪推定原則」，任何人未經審判證明有罪確定之前，都應推定為無罪，只有證據才能救阿北，裝神弄鬼也無法證明清白，道士祈福是要救阿北，還是蹭聲量？

柯文哲過去常說，「政治正常就好，良心不要被狗吃了」。檢調辦案、網軍攻擊已然失序，顯然違反偵查不公開原則，但民眾黨公職的作法也未免過於浮誇，把柯文哲比喻成菩薩、曼德拉，甚至出怪招找道士、法師，顯然都跟所謂的「正常」背道而馳，還可能讓外界迷惑，柯文哲究竟是民眾黨黨主席、還是民眾教教主？