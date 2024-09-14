【重磅快評】離岸風電環評 環境部不可放水

我國近年加速發展風電，對環境、漁場的衝突引發關切。聯合報系資料照。 地球上最好的二十個風場十六個在台灣海峽，台灣玉山山脈、福建武夷山脈左右合力夾出台灣海峽，加上全年無休的東北及西南季風，形成發展風力發電的絕佳場域，尤其是台灣灘到澎湖列島一線的風場。台灣能源貧瘠，必須靠再生能源，兩大要角是太陽光電、離岸風電，其中，離岸風電的潛力更必須把握。麻煩的是，離岸風電的開發面臨風場、漁場資源對撞衝突。

環境部剛舉行澎湖離岸發電計畫初審，位在澎湖外海的這幾處風場不僅風能的潛力雄厚，不巧的是該場域也是重要漁場；風電開發無論是工程階段海面下基樁埋設，海面上的塔架、機艙及葉片裝置，都是高難度的海事工程；尤其離岸風電發電能量高，難度也遠超過陸域風機；最近強颱摩羯侵襲大陸海南島木蘭灣風機場，一整排風機攔腰折斷，損失極鉅，不難理解風機應付環境的挑戰。台灣以往也有過颱風來了風機倒地的例子，雖然是陸域風機，但也是整排倒的大失血。

環境部日前的澎湖海域風機環評規模不小，幾個風場計畫裝設四十五部大型風機。代表裝機方的台電，自是捍衛經濟部交代的風電裝機任務，姿態當然是一貫的堅定，完全不在乎預定裝機場域是澎湖最大的漁場。與會的澎湖漁業界人士強調，澎湖以海為田，漁業立縣，扣除航道、暗礁後，可作業的漁場非常有限，如果照離岸風電計畫開發，既有的漁場遭到不可回復的破壞，漁場被風機切割，加上禁止漁業作業區域，「漁民乾脆把漁船吊起來祭拜媽祖好了」。

實際對魚群生態的影響其實台灣幾座離岸風場即有太多的例子；過去稀有的中華白海豚在竹苗沿海不難看到，離岸風電運轉後，即便不是大型風機，中華白海豚也自這海域消失，要知道竹苗海域是世界上僅見的中華白海豚棲地，況且風機不是只影響哺乳類，對底棲生物也造成毀滅性破壞；不只此，噪音、汙染也是極重大破壞。

前述那場環評會議以暫不做結論、補件再審收場，但更值得憂心的是環境部能不能挺住開發方的壓力？台灣的體制風電建案是經濟部決定，環境部的環評初審只是發表意見而已；尤其，環境部長之前與開發業者有業務往來，一些環評規劃案讓人憂心能否守住環評底線。