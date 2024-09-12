【重磅快評】朱敬一問卓榮泰「初衷」，賴清德也應回答

行政院經濟發展委員會上周舉行首次顧問會議，行政院長卓榮泰聽取顧問建議與分組結論報告後，總結表示，「政府將馬上開始啟動執行」。不料，經發會顧問、中研院院士朱敬一今天偕同另3位學界顧問發表聯合聲明，指出會議五大弊病，憂心經發會成為「利益團體動員會議」，直言經發會意見不能輕信。

由朱敬一與林明仁、陳東升、劉錦添等3位台大教授聯名發布聲明，痛陳經發會五大弊病，包括：大規模聽取體制外聲音的目標不明、體制外委員有其侷限與利益、特定企業要求減稅的扭曲、有些建議只是新瓶裝舊酒、財政部將是最大受災部會。4位學界顧問的聲明，結結實實地打臉行政院與經發會。

行政院回應表示，相關建議會經跨部會確認再形成政策，而非直接政策上路，盼藉由不斷對話讓政策取得最大共識。但卓榮泰上星期才說好說滿「政府將馬上開始啟動執行」，如今政院卻說還要確認，不是直接上路。難道閣揆上星期只是講講場面話，同樣不能輕信？

朱敬一等學界顧問的聯合聲明，外界容或有不同看法，但他們痛陳的五大弊病，其實不只發生在行政院組成的經濟發展委員會，部分弊病更見諸賴清德總統設立的三大委員會。4位學界顧問提醒的弊病，不但卓榮泰應該仔細研究，賴清德也應好好省思。

最明顯的問題，就是成立委員會所為何來？4位學者首先就指出，大規模聽取體制外聲音，似乎表示體制內的人訊息不夠周全、思考有所閉塞，於是要廣開言路，但有許多產經部會首長原本即來自民間，他們雀屏中選就是因為來自民間，觀念有可取之處，為什麼剛進政府100天，就又要重新聽取民間聲音？

4位學者的大哉問，其實在賴清德宣布成立三大委員會時，就是外界的疑惑；從氣候對策、健康台灣到全社會防衛靭性，三大委員會的目的、定位與權責，都備受質疑。外界不知賴清德意欲為何，只看到疊床架屋後，大總統更擴權、小閣揆更弱勢的憲政失衡格局。

不過，從氣候變遷對策委員會納入李遠哲、童子賢等挺核人士來看，賴清德似乎隱約有意藉委員會的討論，撬開民進黨的非核神主牌，解決蔡英文留下的能源政策爛攤子。身兼氣候變遷對策委員會副召集人的行政院副院長鄭麗君最近說，「核電議題沒有大家想像那麼零和」，也為外界帶來更多想像。

如果這就是賴清德設立氣候變遷對策委員會的初衷，那麼，可喜的是，賴清德畢竟勇敢走出非核泥淖的一小步；但悲哀的是，賴清德仍然不夠擔當，態度曖昧，只敢躲在後面，假藉委員會治國，把委員當成實踐政策的工具人。而且，氣候對策委員會如此，健康台灣與防衛靭性兩個委員會的初衷，又是如何？

朱敬一等經發會學界顧問，要求行政院仔細思考「初衷」；目標清楚，會議進程才會清楚。同樣，賴清德也應該仔細思考並說清楚「初衷」。