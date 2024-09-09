【重磅快評】媒體稱養檢調七年 北檢查內賊誰信？

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉及京華城弊案，法官裁定羈押禁見。聯合報資料照 柯文哲被羈押，隔天鬧出「獨家之亂」，三立新聞與鏡週刊競相報導，柯P收受沈慶京1500萬元賄賂。三立記者加碼爆料，消息來自「寫1500萬這部分的經手人」，「這條檢調的線經營七年，百分兩百信任」，她還和「不同的人」進行查核。黨媒公然宣稱「滲透」北檢七年，再次引爆「司法不公」的火藥，激怒民心。北檢裝聾作啞多日，見事態擴大，只好宣布簽分他字案偵辦洩密。

諷刺的是，黨媒已稱線人來自北檢，人民再笨，豈會相信「作賊喊捉賊」？更何況，北檢檢察長王俊力，正是當年兩度在桃檢簽結鄭文燦，看執政者臉色辦案的檢察長。說難聽，北檢公信力恐怕和柯文哲半斤八兩，不僅辦內賊沒人信，就算查出是記者造謠製造社會動盪，北檢敢動黨媒嗎？「分案調查」恐怕是藉口，將「黨媒養檢調」的弊端藏在「偵察不公開」的黑盒裡。

0906「獨家之亂」，先是三立預告將有「可怕獨家」，湧言會綠委還預告「會可怕到讓阿北出不來」。怎料鏡週刊提前半小時攔胡，「獨家報導」柯P收賄1500萬元，還登出據稱是高院發回更裁文書的內容，指控柯P身為市長不避瓜田李下，竟在隨身碟如此記載。

三立不干示弱，獨家聲稱，檢廉從柯家扣走關鍵USB，內有「神秘帳冊」，記載沈慶京1500萬元，還有科技業大老與集團總裁的獻金。記者在自家談話節目再加碼爆料「經營檢調七年」。

雖然三立素有「中常委電視台」威名，連NCC都不敢查辦其違法。但公開承認在北檢長期養線民，嚴重挑戰人民對司法的信任底線。社群平台議論如野火燎原，很多人詫異，「信賴台灣」、有黨證就能把司法當X養？還有人直接開罵「北檢真腥臭」。也有人質疑，北檢和柯P一樣都是公務員涉犯圖利，怎不搜查聲押，卻讓洩密收記者好處的人串供滅證？

比「經營檢調七年」更駭人的是，三立記者在臉書聲稱，0830檢廉搜柯家扣押USB，她當時已知其中有讓阿北一刀畢命的神秘帳冊，「壓了五天才上獨家」。

以「收賄1500萬」的證據力，若北院第一次羈押庭得知此證物，必會據此收押，而不是主張「依目前卷證資料，就檢察官所提事證，尚存有其他合理解釋空間」，認定未達「有犯罪之高度可能性」。難道，北檢有人把如此重大的證據洩露給黨媒，放任操作「未審先判」，承辦檢察官的卻不讓北院知情？

這其中貓膩太多。北檢未調查就宣稱「絕無洩漏偵查內容予特定媒體，亦無假藉媒體放話或圖利特定媒體」，這是官官相護，只會讓司法難有清白之日，法務部要放水嗎？

全民支持肅貪，但絕不容許司法犧牲人權，踐踏程序正義。惡樹生惡果，不義的判決不會為社會帶來光明，而是更多的仇恨。這幾天，對司法不滿而起的社會事件，已是預警。