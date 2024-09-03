【重磅快評】霸凌不死，悲劇不止：一個小草墜樓身亡後

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭北檢聲押，獲台北地方法院無保請回，他步出地院向支持者致意。記者林伯東／攝影 民眾黨主席柯文哲因京華城容積率案遭北檢聲押，雖然無保請回，但司法戰仍未結束。不過令人遺憾的是，今天下午傳出一名民眾黨支持者在永和墜樓身亡。這名黃姓男子，因為曾出現在日前在北檢聲援柯文哲的集會，且與綠營側翼網紅「四叉貓」發生搶奪器材衝突，而遭到網路霸凌。使得這起悲劇，染上了濃濃的政治味。

在悲劇發生後，當事人之一的「四叉貓」劉宇聲稱自己也是受害者，並未對當事人道歉。或許在劉宇眼裡，自己一路以來只是「主持正義」，但在他綠營網紅的身分下，「無差別肉搜」的手段，確實曾經令許多無辜者受害。諸如在高虹安助理費案裡，他也曾肉搜出高虹安男友過世前妻的「冰櫃號碼」，手段令人髮指。

但在政治意識形態下，綠營支持者視其為英雄，出征乃至網路霸凌被其「肉搜」的其他政黨支持者。這些人如果是公眾人物也就罷了，但許多其實只是一般的素人、民眾，在綠營強力出征下，確實很難扛住壓力。如果放任這種「網紅霸凌」的情況持續下，黃姓男子的悲劇，恐怕不會是特例。

而且，因為政治立場、意識形態的網路霸凌，其實也從未停歇，而且存在在各個政黨的支持者中。不同的是，民進黨是執政黨，掌握了輿論和政府大內外宣的話語權，且屬於「有公權力處理」的一方，但卻長期漠視甚至放任、加入這樣的霸凌。不久前民進黨總召柯建銘的「花蓮地震老天有眼說」，就是一例。

近來類似的網路霸凌，也擴及其他領域。如親綠網紅「波特王」充當起「抓耙仔」，指控其他赴大陸新疆遊玩的網紅「為中國宣傳」，該網紅雖然自清前往遊玩是自費，且根本沒有拍片計畫，但綠營支持者還是沒放過他，大舉出征。又如藝人林依晨在上大陸節目時，一句「我也是成都人」，同樣遭致綠營支持者不滿，因而被大舉出征。這些都讓前總統蔡英文的「沒有人應該會自己的認同道歉」，成了一句笑話。

網路社群平台興起後，網路霸凌事件是全球現象，並不只限於台灣。但政治人物對支持者的影響力非比一般，而且還有公權力在手，這些因為政治事件而起的網路霸凌，雖然不會完全消失，但只要政治人物想阻止，確實是可以有效減少降低的。只要網路霸凌存在的一天，悲劇的不會停止，而阻止網路霸凌，不只是所有網路使用者的責任，更是政治人物的責任。