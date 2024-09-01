【重磅快評】柯文哲大戰王世堅 誰要吞曲棍球？

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，北檢日前依違背職務收賄與圖利罪向法院聲押禁見。聯合報系資料照 民眾黨主席柯文哲涉嫌貪汙收賄、圖利罪遭聲押，台北地方法院今晚將開羈押庭。民進黨立委王世堅先前說，如果柯文哲被羈押，他會帶便當去探望；柯文哲回嗆，「如果我沒被羈押，你要不要吞曲棍球？」柯P大戰恰吉，這場生吞曲棍球的「苦主」即將揭曉。

政治獻金案、京華城案延燒成「白色風暴」，柯文哲多次和檢廉直球對決，台北地檢署日前搜索柯家，柯文哲先是延遲開門，當主任檢察官江貞諭要求直接上車，柯文哲竟強硬拒絕，還當場受訪開起記者會，完全不給檢方面子。北檢日前複訊時，柯文哲不願繼續接受夜間訊問，打算掉頭走人，遭檢察官當庭逮捕；柯文哲律師因此向台北地方法院聲請提審，結果被裁定駁回。柯文哲與檢方鬥法「硬碰硬」，結果卻一路撞壁，柯氏豪賭恐埋下心結，導致司法攻防愈來愈不利，羈押與否近在眼前。

面對外界質疑，柯文哲向來仿效毛澤東戰術「戰略上藐視敵人，戰術上重視敵人」。在公開場合，柯文哲一貫保持自信、甚至自大的模樣；即使日前被移送北檢複訊，途中被記者追問「怕不怕被羈押」，柯也是露出一抹神秘的微笑，看似胸有成竹，企圖讓對手難以捉摸。

民眾黨日前黨慶設計「火烤柯文哲」橋段，一人政黨、智商157等「地獄哽」搬上檯面，當時以為是黑色幽默，沒想到如今一語成讖，柯文哲與民眾黨是生命共同體，柯倒全黨倒、柯贏全黨贏，柯文哲宛如「政治梭哈」，結果恐一翻兩瞪眼。

賴清德總統已下令，「不分政黨、不問何人，只要有證據就依法偵辦」，國家機器一定盡全力偵辦。不過，檢廉並非所向無敵，問題關鍵在於不明財源，檢廉是否掌握圖利、收賄的金流證據，才能將柯文哲一刀斃命；否則三拖四扯，只會平添政治迫害的質疑，若讓柯文哲逮到反擊的機會，將反噬司法公正性。

柯文哲一定從來沒想過，自己有一天居然可能會走上前總統陳水扁的老路，當年扁迷聲援阿扁「腹肚扁扁選阿扁」，如今小草挺阿北「義務反顧拚一次」。扁迷當年嗆聲北檢，阿扁後來鋃鐺入獄；小草如今揚言包圍北檢，柯文哲如今一定點滴在心頭。「衝突、妥協、進步」是阿扁闖蕩江湖三部曲，阿北宛如阿扁接班人，但只見柯四處衝突、缺乏妥協、一路退步，在政治路上不斷陷入險境，網友戲稱「土城的選擇柯文哲」。

柯文哲、王世堅賭上生吞曲棍球，說出來嚇死人、做起來笑死人，兩人賭再大都沒用，不論是要吞乒乓球或保齡球都一樣，因為看守所內根本不可能提供球類用具，這場生吞曲棍球大秀，等著看好戲的酸民可能會失望收場。