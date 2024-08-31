【重磅快評】柯文哲四面楚歌 姚立明夫妻功在黨國？

賴清德總統（左）競選時的總部主委姚立明（右），獲提名出任司法院副院長。聯合報系資料照 正當民眾黨主席柯文哲遭檢廉搜索之際，總統府昨公布「打柯大將」姚立明出任司法院副院長，賴清德總統自認符合社會高度期待。姚立明出身新黨、紅黨，倡議倒扁、支持小英，一度挺柯、現在黑柯；姚妻楊芳玲擔任北市法務局長時與柯決裂，2017年獲蔡政府提名出任監委至今。姚立明夫妻宛如功在黨國，一人在監察院、一人在司法院，賴總統似乎不在乎「皇后的貞操」。

司法院是國家最高司法機關，掌理民事、刑事、行政訴訟的審判事務、公務員懲戒，並設有大法官15人，組成憲法法庭審理違憲案件、統一解釋法令、正副總統彈劾案、政黨違憲解散案等。司法院組織法第5條開宗明義指出，大法官須超出黨派以外，獨立行使職權，不受任何干涉。

姚立明過去「打藍、批綠、黑柯」不遺餘力，只要政治風向正確，姚立明隨時髮夾彎；未來若涉及賴總統的釋憲、彈劾等案，號稱「政壇變色龍」的姚立明真能保持中立嗎？民進黨政府重用反柯色彩鮮明的姚立明夫妻，但監察院和司法院的最高職責是端正百官操守、揪出貪官汙吏，姚立明夫妻有如此高的社會認同嗎？

姚立明2006年擔任倒扁副總指揮，與民進黨前主席施明德對抗扁政權，2007年列入紅黨不分區立委名單；2012年總統大選出任「小英教育基金會」董事，表態支持民進黨總統候選人蔡英文，2014年台北市長大選，在「綠白合」大勢下出任柯文哲競選總幹事。

姚立明當時經典戰功就是「老鼠尾事件」，姚立明2014年4月宣布，柯文哲位於建國南路的政策辦公室發現兩個「竊聽器」，已報警處理；但警方在現場沒有找到竊聽器，只找到俗稱「老鼠尾」的市話跨接器，最後不了了之。姚立明後來稱「口誤」，被國民黨前立委蔡正元反批，「姚立明不是口誤，是可惡！」

2018年底，姚立明在政論節目被問到未來是否可能再出現「綠白合作」？姚立明要求蔡英文2020年直接讓出政權，「因為柯文哲不會加入民進黨，民進黨是垃圾」、「我再講一遍，民進黨是垃圾，垃圾不分藍綠」。

2019年，姚立明又反轟柯文哲忘恩負義，「柯文哲有什麼資格談白色力量？」從挺柯變黑柯，立場大翻轉；2024年總統大選，姚立明出任賴清德競總主委，賴清德開誠布公說，「姚立明會幫助我打敗柯文哲」。大選揭曉，柯文哲落難、姚立明升官，難怪被質疑「選舉報恩」。

「綠柯宿怨」由來已久，民進黨內一派人士始終認為，若非柯文哲吸走部分年輕小草選票，賴清德總統得票率可望再衝高。為了讓小草變回頭草，黑柯成為綠營顯學，打柯已成民進黨此刻最大職志，不惜動員國家機器、網軍側翼也要打垮柯文哲，從假帳案到京華城案，民眾黨正面臨滅黨危機。

正當柯文哲四面楚歌之際，賴總統的大法官名單赫然出現姚立明，不無論功行賞之意。賴總統定調國會改革法案違憲，大法官果然按圖索驥、照劇本演出，再對照最近檢調打擊政敵的魄力，各界不免擔心司法院是否變成「私」法院？

司法猶如皇后的貞操，所謂「皇后的貞操不容質疑」，司法院的重責大任是司法改革，姚立明擔任過各種顏色政黨政治的操盤手，這隻手伸入司法院，皇后的貞操還能不受質疑嗎？

《朱子治家格言》有云：「德不配位，必有災殃」，司法院若失去公正性，受害的必是平民百姓，社會也將動盪不安。