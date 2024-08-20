【重磅快評】台灣的AI自我控管能力也要夠水準

AI（人工智慧）是時下全球最火紅的軟體技術，因為是火紅的風口浪尖，所以監管、輔導的軟體都跟在後面，時效有落差的現象是正常的，怎麼讓AI得有最精準的正面貢獻，不要因為客觀配合的落差而影響其正面貢獻，因而對AI的監管軟體追上來，是時下最迫切的課題；最近，美國前聯邦眾院議長裴洛西溫和、技巧的提醒AI稍微煞車，調整監控細節後再提上審查、制訂的程序，被認為是對AI即有意義的修正。

裴洛西現職是美國加州眾議員，前幾天她公開發表意見，反對審議中的加州人工智慧監管法修正案，認為雖立意良善，但現況是需運用AI技術的人瞭解並不充分，應該退回上游幕僚單位討論修正，之後再交州議會進行立法審議程序。AI現況高不可攀，沒人敢挑戰；裴洛西以政壇大老身分為AI監管法案開拓更周全的途徑，被認為對AI日後發展大有貢獻。

不止裴洛西這開風氣之先的發聲，任何被端上（神主）位置的文件、法案，都高高在上沒人敢挑戰，即便知道不周延，也只能放著任他錯。類似開風氣之先的糾正動作台灣也出現，桃園市日前在夾娃娃機監管法案的修訂審議程序，主持的副市長蘇俊賓擔心參與審議法案者沒進過夾娃娃機店，沒花錢參加夾娃娃機賭輸贏，也不知道夾娃娃機店對住宅區可能產生噪音危害的對策？如此的「素人」，怎有能力審議夾娃娃機監管法案的修訂。

之後，副市長暫緩法案審議進度，週末黃昏邀法務局、經發局相關人員到校園旁、住宅區實地瞭解夾娃娃機營運狀況，還自費買「角子」玩一把，實際體會夾娃娃機對消費來客的影響，對住宅區有無不良影響，補習了先前欠缺的夾娃娃機營運知識，務實後的夾娃娃機監管自治條例已通過桃園市府法律程序，日前生效實施。

桃園夾娃娃機修正審議可能遭遇的負面效應其實各級機構都有可能發生，源於地方制度法授權的自治條例，為了避免走常態立法三審的繁文縟節，訂定自治條例取得法案的時效確係合理的變通，但前提是依法、合法，這個關鍵必須靠制訂自治條例每一環節切實把關；簡化三審的法律程序，給予地方政府執法者得以抓緊時效，但不代表可因此走偏門；AI雖當紅，但不代表可豁免法律嚴謹的規範。