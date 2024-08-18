【重磅快評】柯文哲的「珊珊情結」 中評會定錨保黃？

民眾黨主席柯文哲（右）上周舉行總統大選政治獻金說明記者會，當時競選總幹事黃珊珊（中）及財務長李文宗（左）各自為沒有把控相關作業及未善盡二次查核責任，鞠躬致歉。聯合報系資料照 民眾黨主席柯文哲「假帳案」向上延燒，前立委蔡壁如等人點名不分區立委黃珊珊請辭負責，但民眾黨首次中評會不了了之；就在第二次中評會召開前，柯文哲今天突襲宣布，善後小組將由黃珊珊負責，引發各界議論；蔡壁如和黃珊珊，一位是發配邊疆的護理師、一位是留校察看的律師，柯文哲的「珊珊情結」似乎已提前定錨，後天中評會恐成「保黃」大會？

政治獻金案已成滅黨危機，柯文哲啟動危機處理模式，甚至打算反守為攻。柯今天宣布啟動4項黨務改革：重啟財務監督委員會、建立長期合作的律師團、重新建立應變小組及善後小組，未來不排除比照疫情期間每天舉行記者會說明。其中，最受關注的是黃珊珊的角色，柯文哲表示，他昨天有找黃珊珊，「我跟她講辭職最簡單，屁股拍一拍就走人」，但善後小組還是要由她來負責，因為黃珊珊過去擔任競選總幹事，還有很多東西要在監察院系統更正。柯文哲下令黃珊珊「斷後」，不論財務、律師團或善後小組都與黃珊珊息息相關，似乎預留伏筆。

黃珊珊雖請辭黨職，但仍堅守不分區立委，民眾黨內「倒黃」聲浪高漲，柯文哲欽點她負責善後小組，不免令人質疑「球員兼裁判」，是否意味中評會將不開鍘？柯文哲今天表示，懲處和善後是獨立事件，誰的責任誰就要去扛起來。黃珊珊日前表示，她身為競選總幹事，財務部門發生如此重大內控違失，她責無旁貸。儘管言之鑿鑿，但外界還是不清楚，黃珊珊究竟要負什麼責任？

黃珊珊出身新黨、親民黨，還被封為「小英女孩」，藍營支持者視為「藍白破局」的黑手；黃珊珊操盤總統大選民調被質疑是「假民調」，選舉結果柯文哲排行老3，黃珊珊參選台北市長結果也排第3，「黃33」江湖封號不脛而走。國民黨智庫副執行長凌濤揶揄，柯文哲身邊被「母姐會」把持，害慘柯文哲的黃珊珊應退出民眾黨運作，靜待調查。

事實上，蔡壁如和黃珊珊都是柯文哲從政生涯中重要的「兩個女人」，但兩人命運大不同，柯文哲被質疑雙標。蔡壁如因論文門被逐出家門、黃珊珊雖爆假帳案但仍受青睞，對柯文哲而言，蔡壁如是一路跟隨的死忠護理師、黃珊珊則是半途帶槍投靠的專業律師，蔡、黃固然都是自己人，但柯文哲長年擔任台大醫師，在他根深蒂固的職能認知，律師和護士長似乎尊卑有別，律師按件計酬、護士長隨傳隨到。面對接下來的法律大戰，律師顯然比護理師更重要。

特別是，蔡壁如落腳台中後，背後已有台中市長盧秀燕影子，立院民眾黨團總召黃國昌聲量居高不下，中評會召開前又巧妙訪美避開爭議，「班師回朝」和「取柯代之」的陰謀論甚囂塵上，柯文哲面臨「外有追兵、內有伏兵」處境，恐怕一動不如一靜。

假帳案爆發後，黨內狂轟黃珊珊，柯文哲定調「混亂時不要添亂」，儘管黨內提案開鍘黃珊珊，但上周五中評會神奇達成「暫停處分」結論；中評會後天將召開第二次會議，柯文哲今天又提前宣布黃珊珊將負責善後小組，黨主席已提前定錨，中評會若是開鍘除名，黃珊珊該如何善後？民眾黨是公認的「一人政黨」，柯主席意志是否動搖號稱客觀中立的中評會，答案呼之欲出。