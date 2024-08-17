【重磅快評】暫停處分黃珊珊 柯文哲有難言之隱？

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，時任柯文哲競選總幹事、現任立委黃珊珊捲入風暴中心。聯合報系資料照 「假帳案」向上延燒，民眾黨中評會昨議處立委黃珊珊、財務長李文宗、會計師端木正懲處案，黨內「鍘黃」聲浪高漲，黨主席柯文哲本來有「三套劇本」因應，他卻選擇第四套最鄉愿的「暫停處分」，與柯文哲過去「霸氣總裁：一生氣就裁人」的形象背道而馳，「阿北」有何難言之隱？

民眾黨中評會昨天開會，對民眾黨而言，開鍘黃珊珊是議程的重中之重，但會議歷經2個多小時只有一個結論，就是下周二邀當事人說明後再討論。柯文哲昨語帶保留說，現在不要討論究責，總是要先把問題解決，在混亂的時刻，大家先穩住陣腳；黃珊珊則表示，對於中評會調查會虛心接受，如果邀請的話一定到。

根據「台灣民眾黨紀律評議裁決準則」，黨員違紀行為處分，依程度可分3種方式：警告、停權、除名。其中，第17條跟第25條皆有相關規範，黨員故意違背職務致黨譽、財務受損者，或黨員收受不正當利益者，都可能構成除名或停權2年以上處分；只要除名或停權3年，黃珊珊將失去民眾黨不分區立委資格，茲事體大。中評會昨天沒有上演黨紀的「三套劇本」，臨時演出「第四套劇本」暫停處分，啟人疑竇。

據了解，面對開鍘提案，黨務高層在會中當眾宣讀紀律準則第42條規定，對於違紀處分不服之申訴案件，中評會應通知涉嫌違紀人出席裁決前調查會議。由於黃珊珊、李文宗、端木正等人缺席，一場眾所矚目的重要會議竟然不了了之，令人懷疑背後是否有柯文哲意思？

黨務人士理應熟悉黨章、黨紀，民眾黨居然可以漏邀當事人如此關鍵環節，導致會議結論難產，下周再議；繼政治獻金發生漏登、誤登謬誤後，民眾黨有意無意間再度讓國人目睹一次「低級錯誤」，令人難以理解。

柯文哲日前發出「罪己詔」聲明，坦承自己「識人不明、用人不當」，但外界看不到他要付出什麼政治責任？外界戲稱，柯文哲不可能「揮淚自宮」，就只能「斷尾求生」；他喊話檢調約談「直球對決」，中評會卻是上演「拖字訣」，柯文哲現在恐怕連斷尾都不太願意，因為「黃珊珊有事，就是柯文哲有事」、「保黃就是保柯」，如果總幹事、財務長都出事，黨主席還能全身而退？柯文哲若自證有錯，檢調、政敵必打蛇隨棍上。

民眾黨若要「棄車保帥」，黃珊珊必是頭號戰犯。黃珊珊選台北市長排老三、柯文哲總統大選也是老三，證明黃珊珊操盤果然是「黃33」， 但她至今仍穩居不分區立委第一名；相較於前立委蔡壁如涉嫌論文抄襲，黨中央當年一聲令下要求蔡壁如主動請辭，柯文哲如今處理黃珊珊卻是兩套標準，黨內已湧現「倒黃」怒火。

假帳案火燒連環船，柯文哲一句「不要添亂」已成指導綱領，所有爭議似乎假裝看不到，因為他要嚴防連鎖的「破窗效應」。一個黃珊珊破口，將是柯文哲、民眾黨兵敗如山倒的大破洞；黃珊珊若下台，立法院民眾黨團「雙黃」將缺乏內部平衡，如果「珊下昌上」，立委黃國昌順勢掌控民眾黨團，「小草秒變昌粉」，也非黨內高層所樂見。黃國昌一旦反客為主，恐成柯文哲的難言之隱。