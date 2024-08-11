【重磅快評】木可你不可 柯文哲龜笑鱉沒尾？

民眾黨主席柯文哲。聯合報系資料照 民進黨有句政壇名言「綠能你不能」，民眾黨主席柯文哲今後也有江湖傳說「木可你不可」，一本選舉爛帳把「公開透明」打出原形。從此，垃圾不分藍綠白，如果柯文哲帳目傻傻分不清，以後罵民進黨也只能「龜笑鱉沒尾、鱉笑龜粗皮」，五十步笑百步。

民眾黨日前黨慶「火烤柯文​哲」，立院民眾黨團主任陳智菡當時大開地獄梗玩笑，提及海基會前董事長鄭文燦生日當天遭桃園地檢署偵查，8月6日生日的柯文哲「會不會怕？」柯文哲生日當天固然沒有變成「下個鄭文燦」，沒想到還是一語成讖，生日剛過就爆發「假帳風波」，柯文哲和民眾黨形象跟著被「炎上」。

柯文哲2024競選總統選舉政治獻金被質疑申報不實，承辦造勢活動公司「時樂」透過聲明表示，民眾黨申報資料的500萬元並非該公司所承接業務；另一間「尼奧」公司也未收到申報資料中的兩筆款項，3筆政治獻金申報總計916萬4311元。民眾黨昨天發出聲明道歉，表示經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料；柯文哲則透過臉書表示，他非常嚴肅面對，經手帳目的同仁與會計師全部會找回來重新清查，團隊在確實釐清後會給社會與支持者清楚說明，「請給我們一點時間」。

不過，媒體人康仁俊昨再爆料，柯文哲大選期間舉辦「KP SHOW」演唱會募款，該活動由「木可」行銷公司主辦，發包給尼奧公司執行，木可公司獲利77萬196元，但柯政治獻金申報帳目上沒有出現過木可公司收走的這筆77萬餘元。前幕僚柯昱安也補刀爆料，柯文哲競選總部的「財務大臣」就是設址台玻大樓2樓的木可行銷負責人李文娟，李文娟的哥哥李文宗是柯文哲愛將。柯市府期間，柯曾任命李文宗擔任北捷董事長，近親繁殖的利益關係完全不輸藍綠，令小草也嘆為觀止，原來「木可，你不可」。

新竹市長高虹安剛因詐領助理費案被停職，柯文哲團隊政治獻金爭議也成焦點。柯文哲的北市三大案是現在進行式，檢調、北市議會近日預計將約談台北市前副市長彭振聲，民眾黨這一波內帳爆料如同禍起蕭墻，藍綠再打蛇隨棍上，前立委郭正亮質疑，為何會有人知道柯文哲財務狀況，這有點像高虹安官司，因為助理不滿出面爆料，不然誰會知道內帳？

柯文哲當選台北市長時，一度顛覆藍綠板塊，甚至在總統大選蔚為第三勢力，對台灣政壇發揮「鯰魚效應」的破壞力，搶走不少原本支持民進黨的青年選票，綠營莫不視為眼中釘。賴清德總統上任後，鄭文燦、高虹安、新竹縣長楊文科等藍綠白要角先後在財務問題出事，政治獻金爭議如今也燒到柯文哲，透明、清廉大翻車，民眾黨出面道歉只是政治動作，假帳不只是人格問題，更是法律問題，不是一句道歉就能了事；假帳風波快讓柯文哲從鯰魚烤成一夜干，如果不能火速釋疑，不要再說2028總統大選，連2026地方選舉都岌岌可危了。