【重磅快評】毀憲變護憲 賴清德休把憲法當提款機

賴清德總統。聯合報系資料照 憲法法庭昨天論戰國會改革法案，賴清德總統也隔空參戰，宣示「身為總統，我必須挺身捍衛憲法」；不過，國人記憶猶新，賴清德在總統大選時曾語出驚人說，「中華民國（憲法）是災難」。賴總統把憲法當成政治提款機，違反個人利益時就高舉違憲大旗、一旦爭取綠營選票時就批鬥憲法，一手護憲、一手毀憲，「賴總統」和「賴主席」讓人分不清。

憲法增修條文開宗明義指出，「為因應國家統一前之需要，增修本憲法條文」；兩岸人民關係條例第一條也指出，「國家統一前，為確保台灣地區安全與民眾福祉，規範台灣地區與大陸地區人民之往來，並處理衍生之法律事件，特制定本條例」。憲法是根本大法，框架憲政運作的實務基礎；兩岸人民關係條例則是台灣與大陸地區互動的法律依據，但賴清德總統520就職演說拋出「新兩國論」，定調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，明顯違背憲法及兩岸人民關係條例。總統就職要宣誓「余必遵守憲法」，但若論及依憲行政，「台獨金孫」賴清德的主張堪稱「頭號違憲分子」。

立法院三讀通過國會改革法案、經過總統公告，但在大法官宣告釋憲結果前，賴總統竟帶頭「未釋憲、先違憲」，還勒令其他行政機關不得配合立法院調查權，彷彿一句「抗中保台」，就能唯我獨尊，省略所有憲政程序。賴清德總統帶隊、政府機關補刀，大法官在憲法法庭宛如「護航部隊」，難怪立院民進黨團幹事長吳思瑤敢在臉書公然嗆聲「國會輸了、釋憲必贏」，綠營也不再演了。

民進黨在野時要求國會改革法案、如今反對在野黨修法；太陽花學運時，民進黨主張立法「兩岸監督條例」，透明監督兩岸簽訂各項協議，但陸船翻覆事件，兩岸簽署「金門協議」，雖然結果是依據人道原則落幕，但兩岸官方仍各說各話，「一個協商、各自表述」，陸委會至今不公布協商文本，在野黨質疑是黑箱作業，調查真相為何？誰拍板決策？賠償金額多少？民進黨政府就算不是「賣台集團」，過程是否喪權辱國，外界皆不得而知。

民進黨「把國家當我家、毀憲裝護憲」，符合賴清德利益就是合法合憲、違背個人利益就是違法違憲，賴總統先畫靶，綠營側翼再跟進射箭；朝野惡鬥，憲法若變成總統提款機，才是台灣社會的災難。