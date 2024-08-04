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【重磅快評】智商157的愚人 黃國昌烤出柯文哲原形

聯合報／ 主筆室

民眾黨主席柯文哲。記者劉學聖／攝影
民眾黨主席柯文哲。記者劉學聖／攝影
民眾黨昨天黨慶大會宛如一場「真心話、大冒險」，立院民進黨團總召黃國昌的真心話，卻是民眾黨主席柯文哲的大冒險。「火烤KP」橋段烤出一人政黨、藍白不合、柯老三的原形，看到柯文哲被roast（吐槽）一臉尷尬，根本就是職場霸凌現場，大家共同的懷疑：柯文哲真的智商157嗎？

在「火烤柯文哲」環節，黃國昌當眾質疑，「一個號稱智商157的人，怎麼會被國民黨騙去簽6點協議？」黃國昌也透露，最近柯傳簡訊詢問，如何提高頻道流量？他後來沒有回答柯文哲的問題，因為「愚人的問題，智者無法回答」。立院民眾黨團主任陳智菡也加碼補刀，「柯文哲真的智商157嗎？為什麼被別人說圖利的時候還承認？是嫌柯黑不夠多？」她也調侃說，柯文哲就是民眾黨的流量密碼，比如「一日雙搭、一人政黨」，聽說柯文哲有2個接班人，該不會接班人也有2年條款？

陳智菡還提及海基會前董事長鄭文燦生日當天遭桃園地檢署偵查，8月6日生日的柯文哲「會不會怕？」面對當眾火烤，柯文哲時而搔頭、時而尷尬。陳智菡事後在臉書發文，拜託小草不要恨她，因為都是「娛樂效果」，如有雷同、純屬巧合；有話直說、有過就改，團隊經過淬煉會變得更剛強。

黃國昌、陳智菡公開揭露柯文哲的政治瘡疤，迎合年輕人愛吐槽的脫口秀風格，的確是另類操作，但說者無心、聽者有意。2024藍白分分合合，柯文哲的政治判斷一向受人詬病，一人政黨的領導風格更左右民眾黨的老三命運，令人訝異的是，黨主席的政治缺陷竟淪為大家訕笑的「公開笑話」，激情過後，民眾黨會因此改變成真？

政治講究實力原則，民眾黨基層實力不論是4％或6％，仍是聲量大、實力小的「虛胖黨」。民眾黨8席立委只能依附藍綠才有關鍵影響力，不當小藍或小綠，小白就只能是小白；民眾黨籍縣市長目前只剩1.5席，新竹市長高虹安被停職、副市長邱臣遠代理剩下任期，金門縣長陳福海則受限選罷法「排黑條款」，不得競選連任，換句話說，新竹市、金門縣是脆弱的民眾黨地方執政版圖，隨時可能被藍綠取而代之。「沒有2026、沒有2028」，柯文哲若堅持「藍白不合」，甘願繼續扮演成事不足、敗事有餘的柯老三嗎？

柯文哲過去總愛扮演拆穿「國王新衣」的小男孩，沒想到有一天他自己也會變成「裸體的國王」，所有缺點被人赤裸裸當成取笑的對象，連他最自傲的IQ 157也被挖苦成「愚人的智商」，烤出「智商高、智能低」的原形。外界根本不必見縫插針，民眾黨已經自己挖好坑洞，柯文哲「自愚娛人」果然笑果驚人，但自以為是的幽默，卻可能變成外人眼中的笑話政黨。

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