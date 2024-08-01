【重磅快評】上駟變下駟 謝國樑反罷免的兵法錯亂

基隆市長謝國樑日前出席國會改革說明會時表示，面對罷免他會正面迎接挑戰，積極宣導民眾投下不同意罷免票。記者余承翰／攝影 「罷樑」即將倒數決戰，基隆市長謝國樑最近重啟「選舉模式」，重新以候選人的低姿態開直播、跑車站，罷樑團體奇招百出，現任市長悲情訴求，但謝國樑打法若是「上駟變下駟」，兵法錯亂將陷入不利戰局。

《三國志•郭嘉傳》記載，官渡大戰後，曹操猶豫是否追擊袁紹殘餘勢力，頭號軍師郭嘉提議「兵貴神速、攻其不備」，曹操採其策，趁敵軍勢弱一舉殲滅；《孫子兵法》有云：「兵貴勝，不貴久」，若己方資源有限，戰事拖愈久，變數愈大，反讓敵軍有集結或突圍的機會。

綠營一度打算發動罷免新北市長侯友宜，當「罷侯」只是星星之火，侯陣營就立即滅火，在第一階段連署就摧毀罷侯的正當性，讓火苗一點都沒有燒起來的機會；反觀謝國樑一開始似乎小看罷樑火勢，也自認基隆是藍營鐵票區，等到反應過來，局勢宛如火燒連環船，還有「豬隊友」火上澆油，就算再花百倍的力氣防守，也是備多力分。相較罷侯和罷樑，更可見兵貴神速的重要。

罷樑第二階段連署即將成案，謝國樑卻陷入一路挨打的局面。首先是戰術錯誤，謝國樑一開始冷處理，像默不吭聲的稻草人，任憑綠營霸凌圍剿；直到苗頭不對，謝國樑最近才改從冷戰變熱戰，他連續4天到基隆火車站附近向民眾彎腰拜託、發送政策筆記本，以候選人的低姿態拉票，結果昨天先被台鐵以行政中立為由「勸離」，還有綠營民眾貼身嗆聲。謝國樑主帥親上火線，但爭議如影隨形、四面楚歌。

其次是戰略錯誤，謝國樑被罷樑逼成「罷免候選人」，提早啟動選舉模式，似乎忘了他還是現任基隆市長，拚市政應該重於拚選舉，平日上班是本分，假日再去拉票，而不是放錯重心、本末倒置。「謝市長」應該現身議會、辦公室、疏濬、建設等場景，但媒體總是播出「謝候選人」在火車站、馬路口彎腰拜票的畫面，把自己從市長降格為市長候選人，神隱的市長形同「上駟變下駟」，犯了嚴重的戰略錯亂，失去反罷免的話語權。

在大罷免浪潮下，大環境不利於謝國樑，基隆雖是藍營優勢選區，卻也是全台第一個罷免區，具有示範效果，民進黨必定「全黨打一人」，拿謝國樑出草、祭旗；國家機器集中火力猛攻，對謝國樑而言，這是一場不對稱作戰，現在沒有避戰空間，謝國樑必須調整戰術、戰略，少一些花拳繡腿，回到務實面，政績才是反制罷樑的最佳利器。