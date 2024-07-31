【重磅快評】政媒之亂 NCC敢在賴清德脖子掛鈴鐺？

近年NCC在處理中天關台、鏡電視申設案上有諸多爭議，成為在野黨監督的目標。圖／聯合報系資料照 民進黨30年前推動「黨政軍退出媒體」，如今變成「黨政軍就是媒體」，公視播放「罷樑」紀錄片、文化部補助7000萬元籌拍「零日攻擊」電視劇。台灣政媒之亂早是冰凍三尺，即將卸任的2位NCC委員今天發出公開信，警告「台灣政媒共生集團」已成當今社會民主的重大威脅；NCC委員看似臨去秋波，卻忘了自己也曾是共犯結構，賴清德總統當年曾是「網軍受害者」，現在化身「朕即國家」，NCC敢在賴清德脖子掛鈴鐺嗎？

今天任期屆滿的2位NCC委員王維菁、林麗雲發出「NCC傳播委員卸任建言」，直指台灣政媒共生集團亂象，透過政治與媒體影響力，除藉土地開發牟利，也介入人事、個案與政策等，嚴重扭曲台灣政治清明，侵蝕台灣民主與社會正義；台灣新聞頻道政媒集團化與高度政治化，令媒體成為政治部門的輿論宣傳工具，不公正的新聞報導及節目，導致台灣新聞頻道的社會信任度長期世界排名倒數，新聞台喪失實質社會影響力，逐漸難以與網路的多元立場及百花齊放競爭，亦為台灣民主的另一危機。

下台前的NCC委員語重心長，呼籲避免政媒掛勾與金權共生，近千字的全篇聲明看似言之鑿鑿，卻書空咄咄，掀開「國王的新衣」，抖出漫天塵蟎和醜陋，但不告訴大家「國王」是誰，到底是哪一個政黨、哪一家媒體在合謀「政媒共生集團」？提出建言的NCC委員只是吃了「半片誠實豆沙包」，貌似名嘴爆料了部分真相，卻沒有勇氣說出「伏地魔」的名字。

即使NCC委員有所顧忌，但人民的眼睛是雪亮的。民間團體發動罷免基隆市長謝國樑之際，公共電視台語台播放「罷樑」紀錄片，時間不宜、內容不佳、動機不對，國民黨立委王鴻薇指出，11分鐘節目報導，謝國樑的回應只有7秒，明顯違反選罷法，她要求相關單位依法查處，但NCC敢辦嗎？

耗資2.3億元的「零日攻擊」電視劇被民進黨喻為「史詩級軍教片」，文化部補助7000萬元，文化總會前秘書長林錦昌擔任總顧問，顧問群還包括民進黨不分區立委沈伯洋、聯電創辦人曹興誠、文總秘書長李厚慶等人，主要成員綠油油，國民黨智庫副執行長凌濤指出，「零日攻擊」不僅有綠軍認知作戰疑慮，林錦昌還是「零日文創補助公司」大股東，涉及利益迴避問題，但NCC會查嗎？

政媒共生集團發展已久，中央廚房提供素材，親綠媒體、政論節目、名嘴側翼跟著追打，謝國樑、新竹市長高虹安、國民黨立委徐巧芯等藍白要角是「常客」，幾乎每晚都要上演政治霸凌屠宰場，台灣看似言論自由、媒體林立，其實是黨同伐異、政媒一體，但NCC有管嗎？

2019年民進黨總統黨內初選，賴清德當年曾留下一句經典名言：「請蔡英文總統要求她的網軍停止攻擊我」；賴清德不僅道盡委屈，也間接證明總統級網軍的存在，政媒肆虐連自家人都不放過，賴清德一定最感同身受，如今手握國家機器，他還記得當年之痛嗎？

台灣政媒之亂誰之過？多年來助紂為虐的NCC一定難辭其咎，NCC委員在任時緘默不語、甚至淪為東廠幫凶；卸任前一天的建言就像只有一天生命的「政治蜉蝣」，結果恐是狗吠火車、曇花一現。