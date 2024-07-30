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【重磅快評】聖母峰戰司法 賴清德認同Kolas嗎？

聯合報／ 主筆室

總統府前發言人Kolas Yotaka。聯合報系資料照
總統府前發言人Kolas Yotaka。聯合報系資料照
總統府前發言人Kolas Yotaka的緋聞八卦不僅有風花雪月、還有政治宮鬥，劇情引人入勝。清官難斷家務事，外界難以一窺私領域全貌，但Kolas嗆聲花蓮地方法院的判決是「輪暴」，著實令人瞠目結舌；Kolas曾任總統府發言人，被視為「賴系人馬」，Kolas不服法院判決，卻用情緒性字眼汙衊司法，賴清德總統認同嗎？

鏡週刊去年爆料，Kolas競選花蓮縣長期間與李姓已婚隨扈發展不倫戀，兩人LINE對話曝光，Kolas外號「聖母峰」也不脛而走。Kolas當時閃辭總統府發言人，但她仍強調週刊爆料多處經過剪接、誇大，她不知道對方婚姻的真實狀況，也從未有踰矩或親密的行為；Kolas並點名民進黨立委陳瑩帶頭殘殺、為選舉泯滅人性，讓緋聞案沾染政治陰謀，但Kolas控告陳瑩誹謗，法院判決敗訴，可上訴。

元配李妻對Kolas提告求償，花蓮地方法院今年3月判決，Kolas不法侵害李妻配偶關係的身分法益，情節重大，判賠精神慰撫金75萬元。Kolas則辯稱李姓隨扈因工作及婚姻壓力長期服藥，吃完後易夢遊且伴隨與現實脫序的行為；她還語出驚人反嗆，這不是審判，這是「輪暴」，整起事件已經不再以法論法，也不看證據，而是把價值、道德、政治炒成一鍋名叫「公道」的菜，她吃起來難吃，別人吃起來倒是津津有味，她會告好告滿並上訴。

Kolas當時槓上陳瑩時曾留下一句名言：「想攻聖母峰要裝備齊全，否則雪崩會有山難」。但從司法二連敗來看，這場政治山難恐怕遠比Kolas想像嚴重，她自己也是山難受害者之一。

Kolas過去曾受賴清德器重，一言一行受到關注；國民黨立委王鴻薇大酸，Kolas急著跟賴要位子想復出。不過，Kolas如果「戰清白」，甚至想在賴政府有一席之地，攻訐司法並不能還她清白，說不定還適得其反；因為關鍵不是政治人物的愛情故事，而是面對誘惑時的態度，前後言行是否一致，否則一旦掌握權力，如何讓人信賴？

過去國民黨執政，民間流傳「法院是國民黨開的」，如今主客易位，坊間已戲稱「法院是民進黨開的」；司法宛如執政工具，誰掌權就服膺誰，在政治黑手下，「皇后的貞操飽受質疑」，當判決不如預期，政治人物就抹黑司法。保外就醫的前總統陳水扁視法律如無物、Kolas痛斥司法「輪暴」，司法纏身的新竹市長高虹安、海基會前董事長鄭文燦是否也可比照辦理？

法律是社會公平的最後底線，但賴清德總統先稱「中華民國憲法是災難」，再定調立法院三讀通過的國會改革法案是違憲，國家憲政體制被個人意志左右，賴總統若帶頭衝撞，綠營上行下效也不奇怪，司法和全民將是最大的受害者。

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