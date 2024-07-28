【重磅快評】港都變水都 盧秀燕挨罵、陳其邁討喜？

一場凱米颱風，讓城市防災露出馬腳。縣市長各自造神，高雄淹成水鄉澤國，連賴清德總統都出面致歉，TPOC台灣議題研究中心網路聲量分析，高雄市長陳其邁的網路好感度竟跟災情成反比，中斷訪美行程的台中市長盧秀燕則被綠營罵成網路聲量王，「挺邁、打盧」宛如「一個颱風，兩個世界」。

TPOC近日透過網路調查六都首長防颱表現，發現高雄市雖然淹水嚴重，但陳其邁的網路好感度仍排名第二，分析原因可能是網路上第一時間關注度都集中在盧秀燕身上，還有不少網友支持陳其邁的文章，讓外界認知高雄災情並不嚴重。

這次水淹南台灣，民怨高漲，前瞻治水工程也遭質疑。行政院發言人陳世凱前天表示，凱米颱風在高雄的單日最大累積雨量超過2009年莫拉克颱風、2010凡那比颱風，且適逢大潮，但淹水面積較少，退水時間也較短，顯見前瞻治水效應。

不過，行政院說法顯然與人民感受有明顯落差。賴總統昨天視察屏東災情時特別喊話，「這次颱風大家很辛苦吧？家裡有淹水嗎？」災民大聲回應，「有喔！」賴也致歉說，「金歹勢，讓大家淹到水」，每一個縣市淹水都是中央的問題；有淹過水才知道痛苦，「比死還難過」。

港都變水都，連賴總統都知道「淹水比死還難過」，官員卻自我感覺良好，第一時間還出現許多帶風向的「洗白文」，不僅有側翼粉專大讚「高雄3小時就退水了」，許多留言一面倒挺高雄；對於陳其邁連放3天颱風假，親綠媒體也報導，原本留言批評的網友都轉向陳其邁道歉，貼文瞬間變成「大型道歉現場」。眾多「邁粉」挺其邁，難怪陳其邁在六都首長好感度排名亞軍，僅次於桃園市長張善政。

反觀盧秀燕就是差別待遇，她訪美7小時後返回台中，坐鎮防颱67小時後再自費約20萬繼續訪美行程，綠營依舊罵翻天，卻絕口不提颱風天出國神隱的民進黨高雄立委黃捷，顯然黨同伐異、黑白不分。世事難預料，只能盡量求全，盧秀燕最重視「誠信」，一邊是台中市對美國姊妹市和僑胞的訪問約定、一邊是她對台中市民的政治承諾，儘管分身乏術，但城市外交和防颱工作同等重要，盧秀燕要盡可能兩全其美。

「颱風政治學」要求首長一定要在家留守，若非太倚賴縣市長一個人，就是不相信文官體系，形成一種獨特的民粹文化。盧秀燕這次可謂創下防颱高標準，卻仍成為綠營箭靶，連民進黨台南立委陳亭妃也來蹭話題，大酸盧是為了搏版面。高雄淹水災情比台中嚴重，民進黨「關愛」盧秀燕的程度卻遠勝過陳其邁，盧秀燕回來也罵、不回來也罵，如果依照民進黨的標準辦事，最後將陷入「父子騎驢」。

重量級百里侯的言行格外受關注，陳其邁是下屆閣揆熱門人選、盧秀燕是賴清德2028假想敵，但民進黨「嚴以律燕、寬以待邁」，「綠能，你不能」的雙重標準，人民都看在眼裡。