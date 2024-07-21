【重磅快評】朕即國家 賴清德是下一個「朕難容」？

民進黨今天全代會後，賴清德總統將一統綠林，黨政大權一把抓，以少數總統之姿，打造「朕即國家」之實，黨政一體、排除異己。網友曾調侃前總統蔡英文是「選前鄭南榕，選後朕難容」，台灣解嚴今年滿37周年，賴總統曾宣布延續「小英路線」，如今是否變相成為下一個「朕難容」？

賴政府上任剛滿2個月，民進黨全代會今天華麗登場，「新賴系」成形，賴清德將是「台灣隊長」最佳男主角。「蔡下賴上」的第一個全代會，蔡英文就缺席，檯面上的理由是「另有行程」，真正原因恐怕是避免外界議論賴政府「卡到英」。後蔡英文時代、海基會前董事長鄭文燦中箭落馬，不論各派系如何權力重組，賴清德將是唯一的權力中樞。

賴清德總統上任至今大殺四方，對外鬥爭政敵、對內整肅異己。可能威脅2028總統大位的鄭文燦涉貪被收押，民進黨廉政會進一步停權3年，司法尚未最後定讞，但政治上已宣告鄭文燦不僅與2026年縣市長選舉無緣、也斷絕投入2028民進黨總統初選的機會；布局2026台南市長的民進黨立委陳亭妃日前被正國會開鍘除名，不僅增加參選中常委的障礙，也警告她參選台南市長將是路阻且長，陳亭妃想要挑戰賴系立委林俊憲，必須先過賴清德這一關。

不只對內整肅不手軟，對外鬥爭更是毫不掩飾。為了對抗在野黨的國會改革法案，賴清德下令覆議、釋憲，還揚言若政黨沒接受大法官解釋，人民就會有噓聲，「青鳥會飛出來」。在大法官暫時處分前，賴清德就領銜拒絕國會邀請的國情報告，還勒令其他憲政機關不得配合立法院，賴總統直接宣告立法院三讀通過的法律是違憲，民進黨發言人吳崢還神準預言憲法法庭暫時處分的時間點。民進黨先畫靶再射箭，賴清德下達軍令狀，大法官、綠委、側翼跟進出征；前立委郭正亮質疑，立法院三讀通過法律還不到1個月，憲法法庭就暫時處分，等於司法院有權力推翻立法院通過的法律，根本是幫賴清德解套。

除了釋憲總動員，民進黨還組成「罷免國家隊」，從中央到地方總動員，合力罷免基隆市長謝國樑，中選會公然助攻罷樑團體，罷樑團體甚至惡搞藍營「挺樑」海報，將前總統馬英九「反惡罷、挺善樑」網路文宣，惡搞竄改為「挺罷樑」，罷樑行動發言人李晏蓉還大言不慚稱「迷因（meme）作品」，落在合理使用的範圍；馬辦怒斥，1450改圖下三濫，是民主敗類的行徑。所謂「上行下效」，賴總統都能號召青鳥對抗國會，罷樑團體竄改挺樑文宣，也是剛好而已。

民進黨全代會冠蓋雲集，行政院長卓榮泰今天表示，希望釋憲能再次獲得社會肯定，還憲法一個公道；賴清德則呼籲「團結再合作」，民主台灣不能走回頭路。府院黨政要在台上高喊「清廉勤政愛鄉土」，網友酸民卻戲稱「重情重義重粉味」，綠色執政品質不保證，民主自由卻要面臨網軍側翼威脅，賴清德競選總統時也曾脫口而出稱「中華民國憲法是災難」，民進黨當時毀憲、如今護憲，何來公道可言，但「朕即國家」總統說了算，社會對立、朝野惡鬥成一場災難，只要不符合綠色價值就是「朕難容」，究竟是誰讓台灣民主走回頭路？