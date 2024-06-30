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【重磅快評】「斬首」謝國樑 民進黨懸崖勒死馬？

聯合報／ 主筆室

基隆市長謝國樑罷免案，國民黨將啟動護樑行動全面介入，與民進黨的拆樑行動正面對決，並且不排除「你罷市長，我罷議員」。圖／聯合報系資料照
基隆市長謝國樑罷免案，國民黨將啟動護樑行動全面介入，與民進黨的拆樑行動正面對決，並且不排除「你罷市長，我罷議員」。圖／聯合報系資料照
罷免基隆市長謝國樑連署倒數計時，民進黨將窮盡吃奶力氣衝高連署份數；國民黨揚言反制，不排除罷免賴清德總統表姪、基隆市議長童子瑋。基隆是台灣頭，綠營「斬首」謝國樑具有高度政治象徵，可為接下來全台啟動的大罷免潮祭旗，民進黨秘書長林右昌一邊帶頭凌遲謝國樑、另一邊呼籲在野黨懸崖勒馬，綠營大玩兩手策略，逼謝國樑走上政治絕境，擺明是「懸崖勒死馬」。

拆樑團體「山海公民拆樑行動」昨公布最新連署份數為3萬6000份，小幅超過法定門檻3萬792份，連署期限截止前預料還會再衝高份數，拆樑團體目標超過4萬份連署，避免因資料錯誤被剔除，7月5日將連署書送至基隆市選委會，一旦通過審核成案，預估最快9月中下旬將進入第三階段投票「生死對決」。民進黨明攻暗助、搧風點火，預料連署將闖過二階法定門檻。

罷樑連署倒數階段，民進黨正式宣告「不演了」，在最後階段「全黨拆一梁」，期待發揮「一魚三吃」效果。第一個效果是「臨門一腳」，罷樑連署人數一度在過關邊緣徘徊，民進黨動員連署，只要交出黨員名冊，就能在連署案拿下首功；第二個效果是「凌遲藍營」，謝國樑歷經這次罷免不死也半條命，最遭的結果就是提前罷免下台，就算幸運過關，2026連任也充滿艱辛，謝國樑和國民黨是命運共同體，對民進黨而言，「砍殺謝國樑，重傷國民黨」；第三個效果是「鞏固綠營」，民進黨透過罷免練兵，號召綠營基本盤歸隊，2026收復基隆、2028贏回立委，最高政治戰略目標就是要讓台灣頭重新「藍天變綠地」。

藍綠冤冤相報，引爆罷免連鎖效應。謝國樑沒有違法亂紀卻被連署罷免，因為民進黨大力散播仇恨值，刻意透過側翼、名嘴醜化基隆，鼓吹「討厭謝國樑」風向。民進黨將基隆視為「罷免示範區」，謝國樑正是頭號箭靶，成為明年大罷免潮的濫觴；但在野黨也不是吃素的，國民黨揚言罷免童子瑋，形成「你斬我市長、我砍你議長」的殺戮戰場。不論市長或議長，尤其基層民代幾乎人人自危，一旦基隆出現破口，明年立委進入法定罷免階段，勢必烽火連天。

國民黨主席朱立倫說，除了正副總統罷免要身分證影本連署，其他的公職罷免案連署只要名冊抄一抄就可以，甚至很多是作假的。民眾黨主席柯文哲說，連署正副總統選舉要提供身分證，但罷免縣市長只要抄「柱仔腳」名冊，他不樂見罷免變成政黨仇恨動員工具。

賴清德總統領銜釋憲，激化藍綠對決，戰火已從中央延燒到地方，基隆成為主戰場；執政黨是仇恨值的始作俑者，罷免進入魚死網破階段，民進黨喊話懸崖勒馬，但藍綠都回不了頭，同時更激化全台各地「復仇者聯盟」，罷免大戰一觸即發，台灣政壇將永無寧日。

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