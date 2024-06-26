【重磅快評】「暖男」民調衝第一 愛其邁或礙其邁？

賴清德總統（左）與高雄市長陳其邁。聯合報系資料照 國會改革法案引爆朝野惡鬥，南線無戰事，「菱傳媒」公布最新網路民調，高雄市長陳其邁不只是「四冠王」，還遙遙領先第二名的台中市長盧秀燕；在賴清德總統親上火線之際，「暖男」陳其邁卻像割韭菜般收盡好感度，國民黨立委謝龍介一針見血指出，民進黨南方的「葉爾欽效應」，預告「清、邁」恐將一戰。

菱傳媒5月28日到6月5日網路調查3083份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負1.76個百分點。民調顯示，在「印象最好」、「施政績效」、「影響力」、「未來發展」等方面，民調前兩名都固定是陳其邁和盧秀燕，陳其邁評比不僅遙遙領先，盧秀燕還僅有陳的3分之1得分，令人刮目相看。雖然部分網路民調看起來「怪怪的」，信度有待考驗，對於未來大選影響也言之過早，民調趨勢卻值得觀察。

此次網路民調執行期間，適逢賴清德總統520上任剛滿1周，朝野對立嚴重，政治紅利似乎轉移到陳其邁身上，甚至連「邁系」加持的民進黨立委黃捷也受到青睞，但同為南台灣的台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁並未大量得分；民調獨厚暖男，背後原因固然令人玩味，卻也顯示陳其邁多年經營網路族群已見成效，甚至跨地區、跨性別、跨世代，「高雄幫」的政治實力不容小覷。

陳其邁2026年將卸任高雄市長，未來北上接棒行政院長的呼聲高，與賴清德總統的崛起之路極其相似。兩人都是明星立委、六都市長、進而放眼大位；陳其邁過去失利高雄市長的「王子復仇」情節，甚至更具話題性。2019年民進黨總統初選，賴清德曾出馬挑戰尋求連任的蔡英文總統，埋下英賴心結；賴清德既然已經開先例，陳其邁2027年黨內總統初選若「複製貼上」，也是剛好而已，劇本雖已寫好，只是能否成真？

陳其邁的網路高民調，恐怕是賴清德最欠缺的年輕選票，影響兩人未來是合是戰？謝龍介表示，從高雄出發的「暖男」已經超越從台南出發的「賴神」，從印象、施政、影響力、未來發展等指標來看，如果把賴清德也擺進來，恐怕也只有4、5名左右；陳其邁善於包裝，也務實面對群眾聲音，對比最近的好感度與支持度，「賴清德要小心了」。

反對黨固然會窮盡可能對執政黨見風插針，但無風不起浪，人在江湖飄，哪有不挨刀。賴清德對外大殺四方之際，黨內競爭者可能已悄悄布局。府院黨發動釋憲大戰，網路民調卻一面倒誇讚「其邁好棒棒」，不只藍白關注，綠營也提高警覺；高民調究竟是「愛其邁」或「礙其邁」，賴清德、陳其邁必然如人飲水。