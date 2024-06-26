【重磅快評】賴政府鳴釋憲戰鼓只想激化對立 無視國政運作

賴清德總統日前以「守護憲政、保護人民」為主軸，說明對國會改革修法聲請釋憲的態度。圖／總統府提供 賴政府上任才剛滿月，如今由賴清德總統親自開出國會改革法案釋憲第一槍，立法院黨團今天跟隨著向司法院遞出釋憲聲請書，加上監察院、行政院將跟進，不顧當年改革主張，四箭齊出射向在野黨，但大法官若真的決定全面暫停處分，不僅賴清德暫時不用赴國會國情報告，等待立法院審查的考試院正副院長、考試委員人事案，都可能受波及而停擺，直接影響的是國政人力資源與準備國家考試的考生。

賴清德總統親自上場開記者會，對國會改革法案開啟釋憲戰，宣布將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，並在簽署立法院覆議案咨文時加註「審議程序引發社會高度疑慮」等意見；賴總統直接說，將等釋憲結果再決定是否赴立院國情報告，這樣的說法等於憲法法庭判決前，他都不會赴立法院，若大法官遲遲作不出判決，是否就可躲避競選時他宣稱願赴國會報告的承諾？

更大的問題是，不管是行政院覆議、或是總統府聲請釋憲，都是針對此次與國會改革有關的刑法與立法院職權行使法修法條文全面性提出，而非針對少數特定條文；換言之，不單總統赴立院國情報告的形式問題，還包括修法前就經常招致批評人事審查爭議，倘若大法官作出暫時處分的決定，包括目前已送到立法院待審查的考試委員、以及理應在九月前提名的大法官人事，都可能因此被迫凍結國會的審查程序。

首波受衝擊的是，今年8月31日屆滿的考試院院長、副院長及考試委員9人，賴清德總統上任後，五月底才公布新提名的人選、並送立法院審議；立法院至今尚未排定審查日期，若大法官接下來又決定對國會改革法案全面暫停處分，即使以超音速般的速度作出違憲判決，以當前國會氛圍，這波被提名人何時能進入國會審查、並通過審查都是未定數。同樣面臨考驗的還有10月底任期屆滿的五位大法官，未來賴總統提名的人選，如何經過國會審查，更是考驗。

賴政府在拉高朝野對立的政治算計下，或許不在乎這些人事案通過與否，或許民進黨立院黨團喊出要廢除考試院、監察院是真心話，有意藉此機會讓考試院走入歷史；但國政運作本是一環卡一環，如果目前考試院業務、考試委員的職能仍無法被其他單位取代，那被迫停擺的國會人事審查權，衍生的責任該由向誰追討？

副總統蕭美琴上個月底在公布考試院長、考試委員提名人選的記者會上才說，「考試院是國家人力資源部門，負責培育現代文官，並辦理專技證照的考試，這些業務和政府效能、社會運作息息相關」。

言猶在耳，但從賴政府為政治利益而提出的釋憲大戰，政府效能、社會運作，當前正準備各種證照、國考的諸多考生們，顯然絲毫都不在執政者的心中。