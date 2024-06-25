【重磅快評】馬來貘之死應有科學價值

日本來台交流血緣的馬來貘「Hideo英雄」死亡，日前解剖釐清死因。圖／北市動物園提供 來自日本橫濱動物園的馬來貘「英雄」飛行過程中死亡，未能執行此物種的跨國血緣交換，但對物種保存的必需運輸安全將有重大改善，也是以後跨國、跨區域物種保存合作繼續執行的契機。以台灣對瀕危物種運輸累積的失敗經驗，更將能掌握馬來貘死亡的意義。

這頭馬來貘因熱緊迫症引發的病變致死，這樣的動物運輸死亡近年很罕見，尤其橫濱至桃園機場的飛行時間很短，卻能造成動物重度熱緊迫引發多重器官病變而死亡，這暴露出不可避免的實驗動物交換障礙，如果障礙不能克服，跨國、跨區域的保種努力勢必無法推動，對瀕危物種的搶救將是重大挫折。

馬來貘之死，顯示人類對此一瀕危物種所知有限，如果事先知道馬來貘對熱緊迫的脆弱，輸出物種的動物園即可及早展開物種的緩減過敏訓練，客製運輸箱，包覆及固定也應設計，飛行要求不是上了貨運機就不管了，輸出的園方應把輸送動物的安全設想到極致；輸入動物的園方也應全程、儘快掌握物種狀態；死亡的這一馬來貘，木柵動物園遲在貨機落地輸送箱卸載後，才得以透過觀察孔看到動物，但那時馬來貘已死亡很久了。

物種保存是了解遺傳多樣性的前提，遺傳多樣性愈高，族群對環境適應力就越強，有利於族群的生存及演化；這也是科學界把馬來貘之死當成天大事的原因，生命科學正關乎族群的生存及演化。馬來貘死因是熱緊迫引發的器官衰竭，即使僵硬了、器官腐敗，屍體溫度還高達四十一攝氏度。不是只有珍稀物種才有緊迫症，而是緊迫症好發後把物種推向瀕危。

台灣二十多年前也曾有緊迫症致死的例子，為了讓圈養的動物獲得更多的資源以繁衍健康下一代，木柵動物園把不同物種的幾十隻動物遷到台東池上牧場，遷徙至少是十小時以上車程，到池上後短時間會發生查普曼斑馬、蒙古野馬、羚羊等相當數量的死亡，死亡事件讓人類認識緊迫症，瞭解所有物種都有緊迫症，學會面對緊迫症，調整生活環境及習性，讓族群得以永續。馬來貘之死給人類複習了一課。