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【重磅快評】鬥雞總統鬥到底 賴清德「贏筊又贏話」

聯合報／ 主筆室

立法院處理國會改革覆議案後，戰場延伸至釋憲、罷免大戰。聯合報系資料照
立法院處理國會改革覆議案後，戰場延伸至釋憲、罷免大戰。聯合報系資料照
台語俗諺「毋通贏筊又贏話」，意思是賭贏就好，不要再盛氣凌人、呷人夠夠。賴清德總統僥倖贏了大選，還下令國會改革法案「表決可以輸、論述不能輸」，青鳥變鬥雞，鬥性堅強的賴清德宛如「鬥雞總統」，從覆議到釋憲，一路鬥到底，執政黨展現「贏筊又贏話」氣勢，非要拚個魚死網破。

立法院否決國會改革修法覆議案，執政黨聲請釋憲案已箭在弦上，賴總統最快明天公布法案，民進黨要在3天內打一場閃電戰，總統府、行政院、立法院民進黨團、監察院可能「四箭齊發」，同時提出聲請釋憲，將創下釋憲先例。民進黨窮盡洪荒之力想要翻盤，賴總統意志是最大關鍵。

為了覆議成功，國家機器總動員，立法院民進黨團總召柯建銘表示，釋憲本文和緊急處分書早就寫好六大理由，一定會在最快時間提出釋憲。國民黨評估，大法官宣告暫時處分的可能性不低，在國會改革法律生效後、暫時處分前的「空窗期」，藍營打算立即發動國會調查權，初步鎖定超思雞蛋、數位身分證爭議等案。

新政府上任1個多月，朝野的思維只有一個「鬥」字，藍白聯手通過國會改革監督執政黨，民進黨則提出覆議案尋求翻案，賴政府滿月卻沒有蜜月期，看不到政策牛肉，人民看到的新政局就是朝野惡鬥、政爭不斷，民進黨號召青鳥上街頭，烽火連天也在所不惜。

事實上，賴總統宣布成立「國家氣候變遷」、「防衛韌性」和「健康台灣」等三大委員會，不僅疊床架屋，更被外界質疑總統擴權侵犯行政院權責，在野黨是否可比照提出釋憲反制，朝野一來一往將永無寧日。

根據台灣民意基金會民調，僅48％民眾大致贊同賴總統處理國家大事的方式，較上個月剛就任時，大跌9.8個百分點；行政院長卓榮泰內閣民調更低，上任後首月施政滿意度僅約43％民眾滿意。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，新政府上任不到1個月，賴總統就流失了近200萬選民的支持，這是一個嚴重的警訊。

以少數總統上任至今的賴總統，不接受藍白提出的國情報告、不謙卑拜會在野領袖，民進黨立委居少數，在國會沒有對決的本錢，新政府卻頻頻採取全面對抗的姿態，超過政治實力的舉動，導致政局動盪不安、社會更加對立，絕對與賴總統強烈的人格特質息息相關。

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