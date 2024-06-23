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【重磅快評】應對氣候災難升級 政府應變必須與時俱進

聯合報／ 主筆室

極端氣候造成災害升級，傳統、以往應對災害的作法都必須檢討改進。 聯合報系資料照
極端氣候造成災害升級，傳統、以往應對災害的作法都必須檢討改進。 聯合報系資料照
賴清德總統提出的執政滿月向人民報告，重點大致是0403花蓮地震復原、0603潮境餘震也很嚇人，連帶到就職滿月隔天台鐵新自強號列車和仁隧道撞擊土石流出軌；三起意外，鐵、公路單位全力搶修復原，但更該注意的是極端氣候造成災害升級，傳統、以往應對災害的作法都必須檢討升級。

衝擊最大的是0603發生在基隆北寧路潮境公園大崩坍。潮境是位在海邊的濱海山坡，岩理是砂頁互層，潮境以往被認為是安全的海濱遊憩區，因為潮境砂頁岩是互層的逆向坡，岩層間的咬合，幾乎不曾發生過崩落，這次會山崩，是因岩層間的夾水形成潤滑作用，讓逆向坡節理開裂，形成「倒懸」狀態，原本堅實的逆向，變成頭重腳輕的倒懸狀態，造成崩塌的後果。

0621發生在和仁隧道的新自強號事故也給國人新的認知。和仁隧道是H型鋼搭建的明隧道，輔以邊坡的攔石網，對落石防護力應是夠的；過去隧道事故都是邊坡滑落，邊坡落石由上往下，因而攔石網能發揮一定保護作用；這回新自強號撞倒覆蓋住軌道的土石流，石頭沿著軌道流竄，因而隧道兩側的攔石網不發生作用，有人受傷不意外。

0403花蓮大地震應該對台灣的地質結構有一定鬆動；隨後潮境的山崩，隱約發現台灣的地質結構有相當變化。0403之後的地震餘震變得很頻繁，潮境山崩後，各地山區經常傳出山崩；賴清德的滿月報告對花蓮重建滿肯定的，但0621之後花蓮、台九、中橫又接連發生可觀的強震。

震鬆了台灣的地質，助紂為虐的是極端氣候華南雲雨區帶來的極端強降雨；北部山區21日的強降雨，第一小時降雨都近80毫米，兩小時下來不少地方破兩百，瞬間強降雨讓岩理間的水分子活躍，大大減少岩石層間滑動的阻力，因而山崩、地滑也就此起彼落。

極端氣候常覆蓋大面積範圍，今年春夏的華南雲雨區盤據在廣東、福建上空，尤其廣東，兩個月只有七天不下雨，福建也到處水鄉澤國；華南雲雨區跨海來到台灣也夾帶大量水氣，造成災害成災機率升高。

近來強降雨帶來交通事故，交長交代鐵公路單位做好邊坡巡檢及防護，其實這還是地表防護的概念，如果地質鬆動了，這樣應對夠嗎？

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