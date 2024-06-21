【重磅快評】立法院變斷頭台 賴總統是劊子手？

行政院對國會職權行使法提出覆議，經過兩天的發言討論，21日在立法院投票表決，院長韓國瑜親自投票，受到國民黨委員歡迎，民進黨委員則大喊行政不中立。記者曾吉松／攝影 國會改革法案覆議大戰讓立法院變成焦土戰場，立院民進黨團總召柯建銘表示，藍白站在民意跟憲法對立面，就好比自己走上「政治斷頭台」，民進黨將在最短時間提出釋憲。不過，賴清德總統上任剛滿1個月，朝野關係迅速變質，對話、對抗、對決，因為賴總統的字典裡沒有「退讓」二字，但總統若領銜槓上在野黨，國家難有寧日。

針對藍白聯手推過國會改革法案，行政院提出立法院職權行使法、刑法等修正案的覆議案，立院表決不通過。不只行政院和立院民進黨團表態將提出釋憲，總統府發言人郭雅慧也表示，修法牽涉總統赴立院國情報告常態化、即時回答提問等，遭指違反憲法權力分立精神，賴總統將在收到咨文後，審慎評估是否聲請釋憲。

憲法第44條規定總統有至高的「院際調解權」，對於院際爭執，除憲法有規定者外，總統得召集有關各院院長會商解決。憲法的本意在於賦予總統擁有跨黨派、跨院際的職權與高度，期待國家元首在重大國家爭議可扮演調和鼎鼐的中立角色，避免捲入黨派政爭，難有轉圜餘地；雖然我國憲政實務傾向由大法官釋憲釐清院際紛爭，但總統也不宜成為發動者，否則社會將更加對立。誠如柯建銘所言，立法院若變成斷頭台，賴總統難道是劊子手？

為了證明藍白的錯誤，行政院長卓榮泰把前總統陳水扁、行政院前院長謝長廷也踹一腳，聲稱民進黨過去提出的國會改革法案也因違憲之虞，最後才不通過。卓揆這番昨非今是的言論，民進黨前立委林濁水也聽不下去，大酸卓榮泰把當年領銜提案修法的陳水扁、謝長延、名律師顧立雄都當「憲法白痴」。為了否定對手、成就自己，賴政府不惜汙衊同志前輩，讓自家人也錯愕。

從覆議到釋憲，賴政府窮盡洪荒之力對抗在野黨，關鍵取決於賴總統的意志。過去賴清德擔任台南市長，為了槓上時任議長李全教，即使有違法之虞，他也寧可232天不進議會；賴清德擔任立院民進黨團幹事長時也曾因軍購案，在程序委員會咆哮爆粗口，不惜一改斯文形象。

外界常形容賴清德嫉惡如仇，事實上，賴清德是「不尬意輸的感覺」。2010年台南縣市合併後首次市長選舉，賴清德就曾挑戰現任的台南市長許添財、縣長蘇煥智；2019年蔡英文總統尋求連任，賴清德也當仁不讓出馬挑戰，一度埋下蔡賴心結。

從正面來看，賴清德是擇善固執，堅持目標；若從負面解讀，賴清德的罩門則是一意孤行，只要是他認定要做的事常偏執到底。地方首長可能僵化府會關係，黨團幹部恐惡化朝野互動，擔任三軍統帥若仍然喊殺喊打，內外都將烽火連天。