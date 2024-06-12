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【重磅快評】花東交通三法應理性討論讓全民瞭解

聯合報／ 主筆室

立法院長韓國瑜（中）近日向國民黨籍立委提到，希望大家暫緩推動爭議性法案，其中花東三法特別受到關注。聯合報系資料照
立法院長韓國瑜（中）近日向國民黨籍立委提到，希望大家暫緩推動爭議性法案，其中花東三法特別受到關注。聯合報系資料照
國民黨立委傅崐萁宣示花東交通三法立院本會期結束前完成三讀，傅的催生，引發預料中的異音，綠營表態反對不意外，但藍營也出現不少雜音。截至目前不擬相挺的說法諸如超過國家財政負擔、花東一日往返其實不利在地，這些意見都嫌空泛，傅崐萁見招拆招，指高鐵增加苗栗、彰化設站有助當地發展，這是已被確認的。

這樣的兩造攻防其實無助於讓國人理解花東三法的影響，倒是民眾黨主席柯文哲認為三法應分開討論，因為三項交通建設的提議背景、環境、難度各不相同，不妨先討論花東快；相較於環島高鐵、國道六號東延花蓮，花東快問題較易解。分開討論可逐一檢視是否有解。

花東快跨立霧溪、木瓜溪後路廊不外是海岸公路或縱谷公路，或者竄行山海公路間，多年來一百七十公里長度，道路都已成型，不需要再拓路，或開新路廊，至多是路面升級、更開闊平坦些，這些以既有的公路工程技術全然不成問題，財政負擔應不難承受。

環島高鐵難多了！台灣先天發展環島高鐵的條件並不理想，因為把東線高鐵與既有西線高鐵接上、「環」起來，既有的高鐵技術規範這彎道應有6250公尺半徑的平面腹地，如果基地有坡度，也有嚴格的要求；以環島高鐵來說，預計東西線在恆春半島環接，半島在中央山脈南麓能不能找到夠寬闊的建彎道腹地，並不樂觀；若是環接彎道北移，靠近南迴鐵路處找彎道基地，可能性較高，但台鐵、高鐵兩個系統為環接而貼近，似乎沒什麼道理，國家有限資源不應為「環接」而浪費。

國六東延花蓮難度更高，規劃之初即東、西段分開處理，東段埔里到花蓮暫不興建。這話題最近一次浮上檯面，是立法院長韓國瑜五年前選總統在花蓮提出的政見，當然立刻遭到當時蔡政府「滅頂」，未去檢視工程難度、難以達成的原因。

如果國六東延花蓮，出了埔里、霧社就得面對翻越中央山脈難題。首座能高山是海拔3260公尺的百岳，至今這28公里地區沒有道路，未曾踏勘，當然對環境、地質一無所悉；初步構想以打高海拔長隧道穿越，其難度還不是創下公路工程紀錄，而是全憑想像，怎麼去動手？就算能高越嶺成功，接下來木瓜溪上游的銅門村、龍澗部落一帶會遇上破百攝氏度的地熱，公路不可能在此條件施工。

花東交通條例想闖關，政治障礙可能更甚於工程難度，要不要做？能不能做？國人先冷靜溝通。

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