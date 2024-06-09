【重磅快評】讓學生穿襪子游泳 教育部創下的教育傳奇

國立台東高中因為沒錢整修，校方擔心割傷學生腳底板，只好建議學生穿襪子游泳，竟因此遭「炎上」。圖為示意圖，非該校游泳池。 聯合報系資料照 最近國立台東高中建議學生穿襪子游泳，遭到「炎上」，外界原以為是台東高中老師研究出來的新泳技配備，穿襪子可能有類似蹼的功能，游得比較快。實情卻是因為游泳池底有石灰質沉澱，有學生被割傷腳底，校方去年向教育部體育署申請800萬經費改善設施卻未獲通過，只好建議學生穿襪子下水。民進黨政府過去8年推了8千多億的前瞻建設特別預算，居然連區區800萬都出不起，讓國立高中學生得被迫穿襪子游泳，這不是最大的反諷嗎？

台東高中泳池因為抽取地下水，水質偏硬，池底有石灰質沉澱，該校體育組最近貼出公告建議學生「穿襪子下水」，對學校的權宜作法，引發學生不滿紛紛在社群媒體上諷刺學校「史詩級的建議」、「母校好幽默喔」，甚至有學生形容同學游一趟後，「腳直接血流成河」，網友也紛紛跟進批評。也有人看到標題以為是校方新發現的游泳神技，好奇點入後心情卻轉為心酸。

校方無奈解釋，去年暑期游泳訓練班已有學員受傷，想要改善設備，但所需經費高達800萬元，去年向體育署爭取補助經費卻未果，整建計畫因而擱置，只能先要求學生穿襪子保護腳底。校長也說，學校一直在努力爭取經費，希望能夠徹底整修游泳池，但因為經費龐大，學校難以自行負擔，希望政府能給予更多支持，為了保護學生安全，目前也正考慮是否暫停游泳課程，或尋求外部資源來改善設施。

可惜的是，這個新聞都被當成花絮處理，卻沒有人去問問教育部，為何每年的教育預算那麼多，卻連800萬整修泳池經費都出不起？駁回的理由何在？對比過去８年，民進黨政府虛擲的預算，從疫苗、快篩、綠能.....，哪一個不是上億起跳的天文數字？更遑論還有8年8千多億的前瞻基礎建設，卻連整建游泳池的零頭預算都出不起？這是號稱20年來經濟最好的時候？

這種只重表面不重實質的情況，不只是中央，地方同樣比比皆是。去年12月，高雄市政府教育局1天花了700萬舉辦日本「橘色惡魔」表演，高雄市議員李亞築上月在議會質詢，位在路竹區北嶺國小教室的天花板從掉落，今年2月至今都沒有修復，阿蓮國中圍牆老舊，也都未改善，質疑市府花大錢辦橘色惡魔表演，在地學生卻身處老舊教室。市長陳其邁才回應，已經編列400萬經費，預計在暑假動工。

高市府花在請橘色惡魔一天表演的預算與台東高中游泳池全面整修預算相去不遠，可惜的是，不論中央或是地方，多半都是只把錢砸在煙火式的演出，而不去真正用心好好改變學生的硬體環境，讓他們被迫穿著襪子游泳或是在隨時有掉落天花板之虞的教室裡上課。

更諷刺的是，賴清德上月就職典禮，不僅有許多體育項目表演，更找來中華職棒昔日四大強投一起領唱國歌，傳達他對國民體育的重視，他更在就職演說上宣示，「期許自己發揮醫師專業，集結各界的力量，打擊癌症，以及成立『體育暨運動發展部』，推展全民運動，並且確保健保永續經營，讓國人活得長壽又健康。」

先不要說要成立部會級的體育暨運動發展部了，賴總統知道有一群國立高中學生因為教育部體育署不給經費的關係，只能被迫穿著襪子游泳嗎？