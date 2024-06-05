【重磅快評】64過去35年台灣人忘了？

六四天安門事件35周年紀念晚會4日舉行，現場湧入約2000人參加並點燈，排出「8964」字樣。中央社 昨天是64天安門慘案的35周年，府方發表了一篇賴清德總統的紀念文章，通篇看不出與64有直接的關係；台北在自由廣場有應景活動，沒什麼人潮，參與活動的公民團體還能掛帳蓬，擺長條桌，與會民眾有靠背椅坐，與過往64的人潮場景稀落不少。有民眾說，64是別國的日子，跟台灣有距離可以理解，但這一紀念近幾十年最大民主運動事件的日子台灣真的無感？

若真如此也不奇怪，89事發當年國民黨執政，當時的反應就不若其它國家，看不出有任何譴責中共的話語，直到「百日祭」時才有些人潮；之後隨著時日久遠，64的意義聲量越發稀疏，甚至無聲無息的就過去了。可能是台灣對64本就冷漠，但幾十年下來，淡忘加上冷漠幾乎是必然可預見的。

不談台灣，即使是事件發生地北京，今年的64也相對冷淡。媒體重刊十年前天安門四君子的談話，可惜是四君子之一的劉曉波已辭世，不過之前的談話已不似學運發生時的銳利，對當年事件的陳述給共產政權台階下，或許是訪問得以重刊的關鍵。

另個新故事是報導當年拍到阻擋坦克年輕學生照片的故事，怎麼把相機、長鏡頭夾帶進可以俯看天安門廣場的飯店房間，又是怎麼獵取該照片的經過，不過這無足輕重，只是個插曲而已，但最讓人記憶深刻的年輕人擋坦克的照片今年未刊出，顯示天安門事件仍是中共政權跨不出的糾結。

香港過去這麼多年的64的紀念活動場面都比天安門現場來得大，但2019年中共頒行香港國安法後收緊對港民自由管控，紀念64也成為禁忌，多年來在維多利亞公園的64紀念燭光晚會，如今改了主調成為「慶祝回歸」，自然活動氣氛全然不同，相當諷刺的對照。今年銅鑼灣維園附近沒有紀念64燭光晚會，但有幾位行為藝術家無聲的表演，但逃不掉被港警驅離。

有意思的是，港府不再准許64紀念活動，但港民仍認為台灣仍是民主運動的支持者，香港不准紀念64，許多港民到台灣紀念64，自由廣場今年有許多講粵語的香港攤位，也算是特色之一。