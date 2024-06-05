快訊

想買蘋果iPad、Mac先忍一下！外媒曝一年一度折扣季即將開跑

評／拜登條件式安全保證 回歸戰略模糊基本立場

架黑幕阻外國旅客拍富士山 旅日特派員直搖頭提1盲點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】64過去35年台灣人忘了？

聯合報／ 主筆室

六四天安門事件35周年紀念晚會4日舉行，現場湧入約2000人參加並點燈，排出「8964」字樣。中央社
六四天安門事件35周年紀念晚會4日舉行，現場湧入約2000人參加並點燈，排出「8964」字樣。中央社
昨天是64天安門慘案的35周年，府方發表了一篇賴清德總統的紀念文章，通篇看不出與64有直接的關係；台北在自由廣場有應景活動，沒什麼人潮，參與活動的公民團體還能掛帳蓬，擺長條桌，與會民眾有靠背椅坐，與過往64的人潮場景稀落不少。有民眾說，64是別國的日子，跟台灣有距離可以理解，但這一紀念近幾十年最大民主運動事件的日子台灣真的無感？

若真如此也不奇怪，89事發當年國民黨執政，當時的反應就不若其它國家，看不出有任何譴責中共的話語，直到「百日祭」時才有些人潮；之後隨著時日久遠，64的意義聲量越發稀疏，甚至無聲無息的就過去了。可能是台灣對64本就冷漠，但幾十年下來，淡忘加上冷漠幾乎是必然可預見的。

不談台灣，即使是事件發生地北京，今年的64也相對冷淡。媒體重刊十年前天安門四君子的談話，可惜是四君子之一的劉曉波已辭世，不過之前的談話已不似學運發生時的銳利，對當年事件的陳述給共產政權台階下，或許是訪問得以重刊的關鍵。

另個新故事是報導當年拍到阻擋坦克年輕學生照片的故事，怎麼把相機、長鏡頭夾帶進可以俯看天安門廣場的飯店房間，又是怎麼獵取該照片的經過，不過這無足輕重，只是個插曲而已，但最讓人記憶深刻的年輕人擋坦克的照片今年未刊出，顯示天安門事件仍是中共政權跨不出的糾結。

香港過去這麼多年的64的紀念活動場面都比天安門現場來得大，但2019年中共頒行香港國安法後收緊對港民自由管控，紀念64也成為禁忌，多年來在維多利亞公園的64紀念燭光晚會，如今改了主調成為「慶祝回歸」，自然活動氣氛全然不同，相當諷刺的對照。今年銅鑼灣維園附近沒有紀念64燭光晚會，但有幾位行為藝術家無聲的表演，但逃不掉被港警驅離。

有意思的是，港府不再准許64紀念活動，但港民仍認為台灣仍是民主運動的支持者，香港不准紀念64，許多港民到台灣紀念64，自由廣場今年有許多講粵語的香港攤位，也算是特色之一。

相關新聞

【重磅快評】64過去35年台灣人忘了？

昨天是64天安門慘案的35周年，府方發表了一篇賴清德總統的紀念文章，通篇看不出與64有直接的關係；台北在自由廣場有應景活動，沒什麼人潮，參與活動的公民團體還能掛帳蓬，擺長條桌，與會民眾有靠背椅坐，與過

【即時短評】拜登條件式安全保證 回歸戰略模糊基本立場

美國總統拜登接受時代雜誌訪問，又面對是否出兵捍衛台灣的「考古題」。不再像過去四次般簡短肯定，拜登此次態度模糊許多，對是否...

【重磅快評】黃埔百年于北辰未獲邀 因立場或EQ？

曾任陸軍官校學指部指揮官的桃園市議員于北辰，到陸軍官校粉專留言未接獲黃埔百年校慶邀請函，引發熱議。從于北辰的回應，顯然是想將此事導向陸官及其校友不見容他的「反共」立場；但分析此事的來龍去脈，只怕是于北

【重磅快評】王義川案重初供 陳耀祥害了賴清德

民進黨政策會執行長王義川在政論節目中自爆利用手機訊號定位分析群眾年齡，引起在野黨質疑國家機器監控人民，王後來改口「是用膝...

【重磅快評】監委追殺檢座 段宜康難撕吞球黃牛印記

偵辦前立委段宜康曲棍球案的台中地檢署檢察官陳隆翔，2019年遭監察院以辦案有嚴重疏漏為由彈劾，懲戒法院判陳不受懲戒；監察...

【重磅快評】「請大家多指教」 卓榮泰敢檢討賴清德？

賴政府昨天宣布6月起組團赴陸禁團令「放寬不解禁」，業者感歎被凌遲；賴清德總統今天出席觀光博覽會，表示身為總統，職責是穩定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。