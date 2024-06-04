【重磅快評】黃埔百年于北辰未獲邀 因立場或EQ？

今年是黃埔建軍100周年，相關紀念活動陸續展開。聯合報系資料照 曾任陸軍官校學指部指揮官的桃園市議員于北辰，到陸軍官校粉專留言未接獲黃埔百年校慶邀請函，引發熱議。從于北辰的回應，顯然是想將此事導向陸官及其校友不見容他的「反共」立場；但分析此事的來龍去脈，只怕是于北辰展現的EQ才是爭議核心。

于北辰表示，以往校慶歷任校長與學指部指揮官都會收到邀請函，但他今年至今未收獲邀請函，因此才到陸官官網留言反應，未料卻遭許多「有人頭沒名字」的「酸民」指責。

于北辰曾是中華民國的將軍，如今還是直轄市議員，對於類似重要儀典的舉辦與邀請規畫，理當清楚須先秉持「尊重主辦方」的大原則。畢竟這次是總統親臨主持的百年校慶，其規模、規畫自是不同於以往，絕無「以前有今年也一定會有」之理。

當然，主辦單位難免百密一疏，確有可能出現漏寄情況。但畢竟這是屬於主辦方與于北辰間的待確認事項，此時最佳處理方式應是去電詢問，而非在眾目睽睽的官網留言。畢竟，無論是「邀而漏寄」或是「未邀未寄」，對主辦方或于北辰都非好事，除非是想藉此引來大眾參與「公審」。事實也說明，正是于北辰的未依常情處理，才引來後續他與網友的隔空對嗆。

但看網友回應，確實充斥「沒邀請你是維護軍人的臉面」、「幸好您退伍了，國軍有救了」之類的酸言酸語，畢竟于北辰有著諸如210%、南北宋互爭正統、東西漢互爭正統等種種謬誤發言。未料于北辰反嗆：「無論退伍與否！反共決心不變！」「我是反共先鋒！不能讓紅統赤化官校」，先行無限政治上綱，也難怪立即招來反酸：「用你胡說八道的嘴砲嗎？」「反共我們沒看到，但看您倒是很用心的舔綠共」。

最經典的莫過於于北辰又嗆：「反共被笑！舔共被讚許？笑話？」網友立即反嗆：「您誤會了，大家不是在笑您的立場，是在笑您的智商。」一針見血直擊當今動輒亂扣他人紅帽的反智。

於此邀請函爭議事件，反倒是官方說法理性清晰：陸軍司令部表示，因為百年慶典禮係請總統親臨主持，考量安全及接待能量，主要以歷任國防部長、總長、退、備役上將、歷任官校校長及陸官40、50、60周年畢業校友為邀請對象；其餘各期校友邀請則由官校提供員額，校友總會管制邀請名單。言下之意，59期的于北辰既非「整十年」畢業校友，官職又比不了歷任國防部長、總長、退、備役上將、歷任校長，就算要吵，也該去找校友總會，于北辰明顯搞錯了對象。

更見幽默的回應是，陸軍司令部今天又表示，十六日校慶當日下午為營區開放活動，歡迎持有中華民國國籍證明的民眾入營參觀。于北辰去耶？不去耶？去了，恰自證公然索要邀請函的不智；不去，即凸顯一切爭執純為累積政治相罵本，何關反共或愛校？看來黃埔百年校慶當天，值得關注的除了賴總統有無唱國歌及致了什麼詞，還有下午于北辰露不露臉的花絮呀！