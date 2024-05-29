【重磅快評】青鳥變烏青 王義川示範何謂「民主已死」

王義川日前在親綠政論節目稱民進黨可掌握手機訊號的定位，分析在立法院場外「青鳥行動」抗議群眾的年齡、性別等資料。聯合報系資料照 立法院朝野攻防國會改革法案，賴清德總統鼓勵群眾上街頭，民進黨立委頭綁「民主已死」白布條，令人角色錯亂。民進黨政策會執行長王義川透露可用手機定位，比對、分析「青鳥行動」群眾個資，涉嫌洩漏國家機密，逼得行政團隊集體否認，狠狠打臉王義川「從青鳥變烏青」，執政黨打著民主反民主，更加證明國會改革勢在必行。

王義川日前在親綠政論節目上口出狂言，稱民進黨可掌握手機訊號的定位，去分析在立法院場外「青鳥行動」抗議群眾的年齡、性別等資料，還可比對之前太陽花群眾是否重複等；「憨川」此話一出惹眾怒，質疑國家機器啟動了。王義川昨透過社群平台辯解，立法院周邊活動人流資訊是來自「民間調查」，是目前商業活動調查的基本方法，新北市耶誕城、台中市燈會時都這樣做，「不懂可以去問新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕」。

王義川先鬼扯一通，再亂扯藍營地方政府。新北、台中都出面駁斥，手機訊號只能掌控人流，作為大型活動的交通、安全維護，「如果涉及個資就是違法」；台北市長蔣萬安也說，如有掌握民眾社會行為、政治傾向，甚至經比對知道有參加哪些活動，已涉嫌違法。

連民進黨執政的台南市政府都再三澄清，手機定位資訊計算人潮資訊，已先去識別化，只有各時段的人次、人潮熱點，無從得知個資。對於王義川聲稱資訊來自民間調查，NCC一問三不知，但表示會主動對「電信三雄」行政調查；北檢今也主動分他字案偵辦，釐清是否涉有不法情事，爭議愈燒愈大。

王義川口無遮攔有兩種可能，第一種可能是個性使然，以「政治乩童」聞名的王義川向來臭屁膨風，可能為了衝政論節目收視率而名嘴上身；另一種可能是習以為常，國家機器擅長監督民眾個資、掌控政治傾向，執政黨就以為其他人也都這樣做，毫無病識感，結果不小心就讓王義川洩漏國家機密，讓民眾驚醒「老大哥正在看著你」。

國安局長蔡明彥表示，調閱民眾個資要經過12道行政調閱程序，但對於王義川口中取得的民眾個資方法，他沒有評論；情報頭子欲言又止，反倒讓各界充滿疑慮。王義川意外掀開民進黨「潘朵拉的盒子」，國會改革法案賦予立法院調查權，青鳥行動標榜「反黑箱、反擴權」，雙方應該一拍即合打開黑箱，全民應搶救台灣民主，而不是搶救義川大兵，別讓政治乩童胡言亂語一語成讖。