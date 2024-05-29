【重磅快評】危機意識與消防建置同等重要

新竹晴空匯社區日前發生火警，造成兩名消防員殉職。聯合報系資料照 釀成兩位消防員身殉火場的新竹28層晴空匯大樓火災初步火場調查完成，雖然消防建置還未具備實質功能的內涵，但大致已符合消防法規的規定，應付檢查不成問題，但問題是大樓的消防安全要能有實質作用，除了成立防災中心、防火排煙的硬體外，更關鍵在專業的成員，及大樓住戶的防災意識是否到位。

晴空匯火場是社區大樓，常態上消防建置交給管委會負責，住戶按時交管理費後就沒事了，當然也不瞭解可以有哪些積極的防災作為，真的是高樓層起火了，直覺是呼叫雲梯消防車。現況是除了台北及新北，雲梯消防車很少能到70公尺、23樓以上，真的再高些樓層起火，只能往上到樓頂，能不能存活下來？要看媽祖保不保佑。

大樓的消防應對只能交給消防單位？這顯然消極了些，大樓、建物使用人應該有積極的應對，平時不但要查看消防建置是否能發揮功能，更應針對所在大樓、建物的性質有自主且更積極的防災意識，尤其是功能特殊的建物，除了消防單位的救災外，建物使用人甚至要進階為消防行動的發起人及指導者，因為比消防單位更理解建物的配置。

例如核能電廠消防救災絕不能仰賴地方的消防單位，他們不可能瞭解消防、滅災該怎麼操作；電廠內部的設計、消防配置是靠著層層關卡的防火規劃，消防單位即使雲梯車開到電廠，可能老半天也找不到起火點，當然不知道水線怎麼拉設；事實是電廠只要巡一遍防火區隔，切實關閉防火門，火源就能及時撲滅，這是自主消防救災。

海上大型貨櫃輪的消防安全更是得靠自己；一方面消防車不可能上船，再者那個艙起火？也只有船舶管理人知道，準確的關閉艙門，艙內成了封閉空間，氧氣燒完了火就滅了。

不只這些特殊功能建物要自負消防安全責任，陸上建物也應盡量準此原則作消防布建。台大醫院台北中正區東院區落成不久，手術室發生火災，院方根據建物配置圖，精確且最小程度的切割火場，那場火災結果只燒掉一間手術室，而不是一個樓層。

晴空匯是28層社區大樓，可預見新竹不久之後會有更高樓層建物出現，期待雲梯車同步長高嗎？別說笑話了。靠的是大樓消防建置確實發揮功能，以及住戶的危機意識不斷升高。