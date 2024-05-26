【重磅快評】拜登挺賴倫斯基 美中博弈「亞洲烏克蘭」

上周因應共軍演習，我海軍海鋒大隊的雄風二型反艦飛彈進駐墾丁國家公園。記者劉學聖／攝影 共軍演習結束，台灣人以股市堅挺自豪，沒想到最重一擊，竟是五月天和蔡依林表態「我們中國人」，震撼不輸導彈飛越本島上空。更意外的是，美國爸爸隨即出場，再掀高潮。拜登重申堅定維護台海和平穩定，「我一向樂意在需要使用武力時保護我們的國家和盟友，我們的核心利益」。

在美國默許下，賴清德就職講稿踢翻習近平預告的答案；既不認同中華民族，也無意開放觀光交流。他正告北京當局兩國互不隸屬，並立刻得到美國務卿布林肯加持，也因此賴清德對軍演更不吝給對岸顏色。國防部公布F-16V從電戰莢艙拍到中共軍機近距照片，警告對方「我看得到你，也打得到你」，毫不懼我飛行員未來在空中接近時遭報復。

賴清德逞勇「辣台客」，企圖複制蔡英文藉反送中順利連任的經驗。配合美國新保守主義政客推動台灣地位未定論，證明主張台獨很安全，有美日相助，解放軍不敢開打。

少數總統只看到選戰，看不到美中博弈兵凶戰危。美國在貿易戰與科技戰，甚至俄烏戰爭效應都難以壓制中國之後，認真開打台灣牌。華府重新解釋聯大2758號決議文，支持台灣地位未定論，就形同小布希總統承諾支持烏克蘭加入北約，打開潘朵拉盒子，都是為代理人戰爭預埋引信。

共軍演習並無砲聲隆隆，被形容是情勢所迫。但對習近平來說，此時無聲勝有聲。他不必為台獨開火嚇壞鄰國，自毀大局；相反的，正利用賴清德給的機會，將平時個別操作的科目聯合演練，並藉演習繼續攻變台海現況。

經過兩次圍台軍演及金門事件，台灣海空域早已被共軍及海警常態進出。520當天就有八艘共軍船艦在本島附近，523早上七時四十五分東部戰區宣布即刻演習，這些船艦立刻就演習位置。我國安部門宣稱全程掌握，但試問：演習後，出沒馬祖禁限水域及東部海域的中共海警，如何掃除殆盡？東引是台灣北部空防雙觭角之一，形同最前線耳目，這場演習後，會不會淪入中國海警口袋？

國安部門只針對共軍文宣反制，卻漠視對岸連外交戰也在練兵。新華社在演習前一天已發布多國政要支持一中、2758決議文證明台灣是中國一部分等議題。看似針對520賴清德講稿，但在演習日，官媒又重制影片在社群平台傳布；若是開戰時，這些就是論述兩岸內戰師出有名的文宣。

更重要的是，陸方藉國際關注軍演，讓聯合國發言人聲明「有關中國問題上，我們遵循聯合國大會1971年通過的決議」，「台灣是中國的一個省」。連菲律賓國防部長被問到演習，也表態「台海局勢屬於中國內政」。

如果日後兩岸每逢大型軍演，都出現關於台灣地位的外交戰，對岸將軍演與中國內政畫上等號，這才是台灣的惡夢。賴清德的國安團隊想好怎麼辦嗎？就算拜登能連任，他會為台灣地位與習近平直球對決？想想烏克蘭，不要太天真。