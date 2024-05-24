【重磅快評】薄瑞光會盧秀燕 賴清德嗅出政治警訊？

美國在台協會前主席薄瑞光（左）21日下午拜會台中市長盧秀燕，引發政壇話題。圖／中市府提供 賴清德總統520演說暗藏石破天驚的「新兩國論」，再度引燃美方「疑賴論」餘燼；隔天，AIT前主席薄瑞光主動南下拜會台中市長盧秀燕。檯面上外交辭令之餘，賴政府此刻正面臨國會衝突、兩岸僵局等立即危機，見微知著，「盧薄會」讓賴清德嗅出什麼政治警訊？

賴總統520演說牽動美中台關係，北京加大文攻武赫力道，痛批「充分暴露台獨工作者本性」，中共「環台利劍」軍演更直指圍台而來；美國國務院一方面表示「歡迎」賴總統就職演說提到維持台海的和平穩定與現狀，但另一方面也重申，美國「一個中國政策」沒有改變，不支持台灣獨立、反對兩岸任一方片面改變現狀。

外媒報導肯定中難掩憂慮，「紐約時報」指出，「與前總統蔡英文不同的是，賴清德缺乏外交政策談判經驗，並曾發表過好戰言論，可能會困擾他」；「北京比討厭蔡英文更加討厭賴清德，未來恐加大對台軍事和貿易壓力，試圖削弱賴的總統地位」。「日經亞洲」報導，賴清德在各級政府的經驗使他比前任更具資格，但能否應對未來的動盪？

更具觀察指標的是，金融時報大中華區特派員席佳琳表示，中方所言不虛的是，賴清德正偏離「蔡英文路線」，有人質疑，在兩岸局勢緊繃之際，這種押注是否明智？

賴總統520演說，讓檯面下「疑賴論」重新浮上檯面，華府堅稱維持現狀的潛台詞，正是害怕賴清德激化改變現狀的觸媒。副總統蕭美琴雖是賴政府處理對美事務的重要窗口，但賴蕭關係畢竟不如蔡蕭親近，美方也質疑，蕭美琴能掌握多少外交決策權？外傳華府事先看過並同意520演說，但當天演說內容其實不如事前預判的穩定和善意，反而充滿變數和挑釁，恐讓美國對新政府信賴關係打上問號。

國會朝小野大，賴清德下達「反守為攻」指令，立法院場外山雨欲來，行政權固然可以冷處理立法權，但一旦議事全面癱瘓，重大政策預算將陷入僵局，行政效率首當其衝。太陽花運動時挑戰主政的馬總統，陳抗者可以肆無忌憚；如今執政的是賴總統，國會曠日廢弛，賴政府將是最大受害者。蔡政府過去對軍購案、美牛案、兵役案可以一諾千金，賴政府顯然無法再比照辦理。

行政、立法嚴重對立的賴政府將是台灣變數，美國年底總統大選則是另一大變數，未來4年充滿未知。美國對政治現實的風向判斷向來精準，盧秀燕是國民黨縣市長領頭羊，傳出即將訪美，牽動2028布局，AIT主席羅森柏格、處長孫曉雅曾多次會晤，薄瑞光是任期最久的AIT主席，可謂美方「知台人士」，台中市政府此時主動放出「盧薄會」消息，引發議論。美方卸任和現任官員的舉動，釋出對盧的高度關切和友善關係，也代表美方對台策略從來不是只有一個選擇。當朝野持續內耗、兩岸惡化對立，美方的小動作，無疑是賴清德的大警訊。